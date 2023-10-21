黑豹旗／雄女許湘宜敲首安寫歷史 明年高三仍想繼續打

高雄女中在中信盃黑豹旗首戰寫下歷史，投手劉姝榆投出首K、捕手許湘宜敲出首安，僅練1個多月就打得有模有樣，總教練宋建霖大讚：「超乎水準。」

作為第一支參戰的女子棒球隊，高雄女中今天雖然以0：24遭到私立大同高中在3局提前扣倒，但原本以為的圓夢之旅，卻獲得外界好評，球評、主播都稱讚：「看得出來是有用心練習。」

高雄女中球員全部都沒有棒球底子，宋建霖表示，球隊組隊後才1個多月，中間雖有與其他學校組聯隊出賽，但今天是第一次全隊到齊的實戰，第1局的表現不輸男生球隊。

先發投手劉姝榆今天投2.1局、104球，有4次三振，第1局就投出2K，包含對梅嘉祐投出歷史性首K，沒有掉分，然而2、3局的亂流讓她以失20分（10分責失）退場，接手的林芮啟則是0.2局丟掉4分，有1次三振、4次四壞保送。

中信盃黑豹旗高雄女中初登場，許湘宜敲出隊史首支安打。圖／中信盃黑豹旗粉絲團提供

捕手許湘宜更是在2局下敲出首支安打，並靠失誤、暴投站上三壘，只可惜未能跑回首分，宋建霖表示，劉姝榆、許湘宜是全隊運動能力最好的球員，其他球員表現也都超乎預期，「賽前大家都很緊張，失誤難免，下次會更優秀。」

能夠敲出歷史性首安，許湘宜說：「很開心，前一球以為被三振，但結果是界外球，才有機會打出去。」

中信盃黑豹旗高雄女中初登場，留下首三振、首安打紀錄。圖／中信盃黑豹旗粉絲團提供

陣中都是高一、高二生，雄女今年以吸取經驗為主，目標是明年再戰，高二的許湘宜就說：「這次還有些人來不及報名，我們會努力下去，繼續招生。」即使明年高三要面對升學壓力，許湘宜也希望能繼續打球，「不可能每天都唸書，還是要運動啊。」

許湘宜表示，自己只有國小曾幫忙打過幾場壘球，之後都沒碰過棒球，也因為之前經驗才被委以捕手重任，「很喜歡當捕手，但我比較內向，國小不用喊聲，這次有鼓起勇氣。」

商品推薦