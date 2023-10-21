黑豹旗／雄女初登場吸6000人觀看 首三振、首安寫紀錄

2023年中信盃黑豹旗全國高中棒球賽今天迎來歷史性一刻，高雄女中作為首間參賽的女子棒球隊，先發投手劉姝榆投出第1次三振、許湘宜敲出第1安，雖然最終以0：24在3局遭到私立大同高中提前擊退，仍在黑豹旗賽史留下紀錄。

中信盃黑豹旗至今第11屆，第一次出現女子棒球隊參賽，YouTube線上觀看人數突破6000人，追平開幕戰人數，此戰更特別邀請第一位女子裁判劉柏君、創立北一女棒球社與熾雲女子棒球隊的周中庭擔任球評及主播。

中信盃黑豹旗首支女子棒球隊參賽，高雄女中先發投手劉姝榆。記者蘇志畬／攝影

高雄女中派出劉姝榆擔任先發投手，首局不僅壓制對手打線，沒有掉分，還投出2次三振，隊史第1K是三振第2棒梅嘉祐。

只不過第2局劉姝榆開始壓制不住，雖然又投出1次三振，但也被私立大同單局狂攻14分，3局上用球數來到103球而被換下，改由林芮啟接手，她也有1次三振，該局私立大同續攻10分，達到提前結束分差。

高雄女中2局下捕手許湘宜作為首名打者，敲出隊史第1安，並靠失誤站上二壘，後來更藉由暴投上到三壘，只可惜首得分未能開張，3局下也沒能攻下分數。

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