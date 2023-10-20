中職／桃猿、兄弟爭季後賽關鍵戰 21日都派洋投先發

中華職業棒球大聯盟季後賽最後一張門票由中信兄弟隊和樂天桃猿隊相爭，兩隊明天起2連戰十分重要，桃猿派洋投霍爾先發搶勝，兄弟推洋投馬格文首度先發對桃猿。

味全龍隊以年度戰績第一、下半季冠軍率先取得台灣大賽門票，上半季冠軍統一7-ELEVEn獅隊須從季後挑戰賽打起，至於對手則由兄弟與桃猿競逐。

桃猿目前全年度戰績57勝55敗4和、兄弟57勝55敗5和，並列第3名；兄弟明天在主場洲際棒球場迎戰桃猿，22日換桃猿在主場樂天桃園棒球場對戰兄弟。

霍爾（Steven Brooks Hall）前一場一軍先發是9月29日，當時對獅隊投4局失掉5分責失分吞敗，本季一軍對兄弟有4場先發，戰績1勝1敗，投22.2局被敲4轟，失掉11分（10分責失分），戰績1勝1敗、對戰防禦率3.97。

馬格文（Kyle McGowin）截至目前一軍僅2場出賽，對手分別是龍隊和富邦悍將隊，戰績1敗，出賽防禦率5.40，目前一軍還沒有與桃猿對戰紀錄。

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