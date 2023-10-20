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中職／今晚是新莊告別戰？曾峻岳視線對準亞冠賽續衝刺身價

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片
富邦悍將隊曾峻岳。本報資料照片

新莊棒球場今天進行本季封關戰，富邦悍將隊迎戰統一獅隊，明年有望展開旅日生涯的少年火球男曾峻岳，也可能將迎接「悍將生涯」畫下逗點前在新莊的告別戰。

被問到今天會不會是接下來幾年裡在新莊的主場作戰最終戰，曾峻岳笑答：「還不確定啦！」外界預期他在明年展開旅日生涯機率高，他坦言自己也有期待，「畢竟現在年輕，希望能出去就出去。」

帶來好消息的時間點，可能還不會那麼快，曾峻岳透露目前自己的規畫，有很高機率會去打亞冠賽，自己也希望能在日本出賽，或許能開啟更多機會，「為了自己明年的目標，去也是為了自己身價去拚，就努力看看，畢竟已經堅持到現在。」

曾峻岳今年因備戰經典賽「開機」早，他也不諱言原本覺得可能影響到賽季成績，結果呈現出的內容反而更滿意，「今年丟成這樣，自己想不到，我以為打完國際賽今年會下墜滿快，殊不知今年更穩定。」他說整體感受是今年成績好滿多，也更清楚自己不足的地方，不管明年在台灣或在日本，「要讓自己明年更進步。」

聊到在新莊球場印象最深刻的戰役，曾峻岳的答案出乎意料，直指羅力和高國輝的引退賽，理由也很另類，「人家那天辦引退賽，如果你搞砸，就會被記一輩子，你在誰的引退賽救援失敗，一定不想要啊！還好引退賽那兩場狀況都不錯。」

曾峻岳 富邦悍將 統一獅

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