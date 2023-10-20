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中職／雄鷹稱霸二軍！洪總一、二軍都奪冠第3人 前一人是助總

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
新軍台鋼雄鷹二軍封王。台鋼雄鷹隊臉書
新軍台鋼雄鷹二軍封王。台鋼雄鷹隊臉書

台鋼雄鷹隊成軍第一年，以二軍總冠軍畫下圓滿句點，今天以5：2擊敗富邦悍將隊二軍，系列賽以直落三橫掃畫下句點，總教練洪一中在一軍、二軍都拿過總冠軍，成為史上第三人，跟進葉君璋、林威助的腳步。

悍將隊去年稱霸二軍戰場，今年再度勇闖總冠軍賽，碰上新軍雄鷹隊，雄鷹前兩場分別以3：2、2：0贏球，今天進行第3戰。

退無可退的悍將隊由二軍勝投王黃子宸先發，投2.2局被敲3安打、失2分，第3局面對杜家明投出保送後，悍將隊決定換投，隨之出現引起討論的打席，賴智垣一登板首打席面對藍寅倫，打向右外野邊線，原先判決界外，經雄鷹隊挑戰、重播畫面顯示這球打在線邊後有噴起粉末，改判界內，形成二壘打帶有1分打點。

這記改判激出陳金鋒爆氣出場，與裁判爭執多時，最終遭到大手一揮判決，將鋒總驅逐出場，而悍將球團稍後釋疑，是因陳金鋒認為嘉義市球場為噴漆畫線，裁判因球落地噴起粉改判不合理，現場也無足夠畫面證據改判，因此對此不解。

雄鷹隊在這個爭議打席敲出超前安，孫易伸的安打再帶2分打點，擴大為4：1領先，紀慶然5局下以高飛犧牲打再添第5分。

悍將隊雖在7局上靠林岳谷的二壘打追回1分，但無力扭轉差距，9局上王溢正登板關門，演出三上三下，林岳谷打向三壘方向的滾地球成為最後出局數，雄鷹拋下鮮綠色的彩帶，迎接隊史第一座冠軍到手。

陳金鋒 台鋼雄鷹

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