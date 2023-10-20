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中職／古林睿煬終戰先發攸關季後賽定位 餅總希望是先發

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬。本報資料照片
統一獅隊先發投手古林睿煬。本報資料照片

統一獅隊的季後賽形勢已定，就是必須從季後挑戰賽打起，例行賽最後5場比賽照計畫由4洋投及古林睿煬各扛1場，將檢視古林睿煬自杭州亞運後拉長局數的投球內容，攸關他在季後賽的定位。

連同今天在內，獅隊還剩5場比賽，對於先發投手安排，總教練林岳平指出，「照4洋投的輪值正常去投，本來就這樣安排，只是比賽內容、球數、局數可能會稍微縮減。」至於古林睿煬將視他的調整狀況，看在最後2場哪一場登板。

餅總指出，古林睿煬在亞運的定位是短期、高強度，回歸獅隊後，球隊還是希望他能先發，因此給了比較多時間調整，「但如果球數增加穩定性沒那麼好，使用方式就可能調整，可能中間、後面，但盡量不要啦。」

獅隊在前一戰後確定無緣拿下全年第一，野手陣容也從今天開始為季後賽點兵做準備，林安可、蘇智傑未先發，而是啟用林佳緯、邱智呈。林岳平指出考量，是因悍將隊今天正好推出左投肯特，「看一下面對左投的能力，安可、智傑我們都知道他們面對左、右投的能力。」

陳傑憲正常先發，是因扮演母雞帶小雞的角色，而非拚個人獎項，餅總表示，「他沒有要拚，就順其自然，今天用意是讓他帶那兩個。」

古林睿煬 林岳平 亞運

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