快訊

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

峮峮上身兩處大挖空、豆花妹開高衩露美腿 她被封金鐘紅毯最美

米其林餐廳遲到5分鐘沒收訂金 消保官這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／挑戰賽打桃猿比較有利？餅總說例行賽僅供參考

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片

統一獅隊確定要從季後挑戰賽打起，對手是誰尚待產生中，對於是否碰上樂天桃猿隊會對前進總冠軍賽相對有利？總教練林岳平認為，短期賽是比球隊穩定度，例行賽對戰成績僅供參考。

獅隊以上半季冠軍取得季後賽門票，由於全年戰績確定由味全龍隊稱霸、直通台灣大賽，獅隊必須先去打挑戰賽，最後一張門票目前由中信兄弟、猿隊激戰中。

若以本季對戰成績來看，獅隊對戰猿隊握有17勝12敗1和優勢，對戰兄弟則是11勝18敗落居下風。

被問到是否期待猿隊出線會比較有利？林岳平認為，「挑戰賽沒有對上誰比較有利、不利，挑戰賽是犯錯越少越有機會，外界會說對樂天比較有利，是因為失誤嘛！但都不好打，不用用對戰數據來看，短期賽是打球隊穩定性，例行賽對戰僅供參考。」

樂天桃猿 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／獅隊季後賽好消息 林靖凱20日重返一軍先發游擊

中職／古林睿煬登板日有譜 陳韻文進不進季後賽仍未知

亞運棒球／中華隊晉金牌戰最速劇本在今夜 對中國一戰超關鍵

中職／林佳緯下周一軍隨隊 能否「開箱」要看林安可

相關新聞

中職／雄鷹稱霸二軍！洪總一、二軍都奪冠第3人 前一人是助總

台鋼雄鷹隊成軍第一年，以二軍總冠軍畫下圓滿句點，今天以5：2擊敗富邦悍將隊二軍，系列賽以直落三橫掃畫下句點，總教練洪一中...

中職／挑戰賽打桃猿比較有利？餅總說例行賽僅供參考

統一獅隊確定要從季後挑戰賽打起，對手是誰尚待產生中，對於是否碰上樂天桃猿隊會對前進總冠軍賽相對有利？總教練林岳平認為，短...

中職／鋒總吵線內線外遭趕出場 不解噴漆畫線卻據粉末改判

富邦悍將隊二軍挑戰二連霸陷入險境，先背負2連敗，今天在3局下因藍寅倫打在線邊的球，判決造成總教練陳金鋒不滿，爭執後遭到驅...

中職／味全龍相隔9513天奪季冠軍 張泰山、林智勝感性發文

統一獅和樂天桃猿隊昨天輸球，味全龍隊鎖定年度勝率第一和下半季冠軍，拿下台灣大賽門票。味全龍打擊教練張泰山和老將林智勝都在社群感性發文，慶祝得來不易的成果。 味全龍昨天沒有比賽，球隊練球結束後在天

中職／方昶詠下架開藍寅倫玩笑影片 捐6萬元做公益

前職棒球員方昶詠先前在YT頻道和FB虧台鋼雄鷹隊藍寅倫，讓對方相當不悅，也被網友砲轟。方昶詠事後發文道歉並開直播還原事件始末，藍寅倫則發文告誡「不行拿對方最重要的東西當玩笑」，今天方昶詠將「台鋼沒三軍

中職／今晚是新莊告別戰？曾峻岳視線對準亞冠賽續衝刺身價

新莊棒球場今天進行本季封關戰，富邦悍將隊迎戰統一獅隊，明年有望展開旅日生涯的少年火球男曾峻岳，也可能將迎接「悍將生涯」畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。