中職／挑戰賽打桃猿比較有利？餅總說例行賽僅供參考

統一獅隊確定要從季後挑戰賽打起，對手是誰尚待產生中，對於是否碰上樂天桃猿隊會對前進總冠軍賽相對有利？總教練林岳平認為，短期賽是比球隊穩定度，例行賽對戰成績僅供參考。

獅隊以上半季冠軍取得季後賽門票，由於全年戰績確定由味全龍隊稱霸、直通台灣大賽，獅隊必須先去打挑戰賽，最後一張門票目前由中信兄弟、猿隊激戰中。

若以本季對戰成績來看，獅隊對戰猿隊握有17勝12敗1和優勢，對戰兄弟則是11勝18敗落居下風。

被問到是否期待猿隊出線會比較有利？林岳平認為，「挑戰賽沒有對上誰比較有利、不利，挑戰賽是犯錯越少越有機會，外界會說對樂天比較有利，是因為失誤嘛！但都不好打，不用用對戰數據來看，短期賽是打球隊穩定性，例行賽對戰僅供參考。」

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