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中職／龍隊封王啦啦隊長琪琪呼拉圈也奪冠 卻預告要引退了

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中職／龍隊封王啦啦隊長琪琪呼拉圈也奪冠 卻預告要引退了

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍啦啦隊長琪琪。 截圖自琪琪IG
味全龍啦啦隊長琪琪。 截圖自琪琪IG

味全龍昨天鎖定全年勝率第1，且奪下睽違26年的季冠軍，確定闖進台灣大賽，味全龍啦啦隊也在美式餐廳觀戰並大肆慶祝。不過今天有報導指出，啦啦隊長琪琪（Kiki）預計再跳1年，2年後就完全轉幕後。

昨晚琪琪發布多則IG限時動態，她是和其他小龍女成員們前往台北一家美式餐廳用餐並觀戰，中信兄弟球員曾頌恩敲出再見安打的當下，小龍女看起來比球員開心，還拋紅色彩帶，因為味全龍正式打進台灣大賽，琪琪還大秀搖呼啦圈神技，展現驚人腰力。

琪琪搖呼拉圈。 截圖自琪琪IG限動
琪琪搖呼拉圈。 截圖自琪琪IG限動

現年34歲的琪琪已跳啦啦隊10年，目前是味全龍啦啦隊「小龍女」隊長。據《自由時報》報導，她當年加入啦啦隊是為了腦麻的弟弟，但同時對棒球充滿熱情，她總是為球隊賣力應援，被球迷封為「天母轟天雷」。

琪琪除了啦啦隊外，同時是小龍女負責人，她透露接下該職務已近1年，「我把它當成正職，現在直播也做不了，其實我進球場終極目標，就是要在球場工作。」目前已是「半幕前半幕後」狀態。

當被問到是否打算啦啦隊退休？她直言想再跳1年，轉幕後是希望收入穩定，「我希望能再跳1年，但我會很捨不得舞台，我不是累了，現在市場上有很多年輕的妹妹，需要有些輪替，既然我的終極目標是想在棒球場，那我希望把機會讓給其他人。」

味全龍

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