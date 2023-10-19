中職／味全龍暌違26年再奪季冠軍 封王首波優惠出爐

味全龍隊從下半季糾結的戰況中脫穎而出，拿下重返中職後的首座季冠軍，也是暌違26年後隊史第五座季冠軍，球團歡喜公布首波優惠活動，領隊丁仲緯則感謝所有人一起努力，才能達成建軍藍圖。

今晚統一獅隊輸球讓龍隊拿下年度第一，中信兄弟延長賽險勝樂天桃猿隊後，龍隊的下半季封王魔術數字也歸零，自1997年下半季後再次奪得季冠軍，也是隊史第3次非自力封王。

味全龍領隊丁仲緯表示：「謝謝團隊每個成員與家人，因為我們相信彼此，在這條路上一起努力，達成了我們建軍藍圖規劃的里程碑。」

丁仲緯也感謝球迷相挺讓球隊走得更踏實，「最後謝謝三董，給了團隊舞台與資源，讓我們能夠持續向前邁進，龍眾一心，目標總冠軍。」

總教練葉君璋則表示：「非常感謝三董魏應充讓味全龍再度回歸中職舞台，讓龍隊全員能安心奮戰全力以赴，今天才有機會重返榮耀。」

味全龍球團為慶祝紅潮凱旋勇奪2023年下半季冠軍，特別推出季冠軍限定系列商品，主視覺設計以味全龍隊徽「W」為核心融入象徵冠軍皇冠，並以味全龍標誌性紅色為主，搭配金色與黑色延伸設計於紀念T、紀念球、球帽、毛巾、抱枕等全系列商品。

另為感謝廣大球迷朋友支持，球團也公布首波合作品牌季冠軍優惠活動，包含德克士炸雞、必勝客、O-GRILL、KIRABASE、成美文化園等，後續更有味全食品及大葉高島屋、新光三越台北天母店、天母商圈等龍隊在地夥伴均將推出封王優惠。

味全龍隊第一波季冠軍優惠如下（以下所有優惠內容以官方FB實際公布為主，各品牌皆保有活動辦法變更及解釋之權利）：

德克士炸雞－封王同慶好禮三重送

凡於季後賽含冠軍戰期間至德克士「天母棒球場門市」消費即享以下好禮。

好禮一：凡購買任一套餐加碼贈紫金QQ球乙份

好禮二：消費滿$399即贈得意杯乙個

好禮三：消費滿$399贈免費啃骨雞兌換券一張(可至全台德克士門市兌換，兌換期間至2023/12/31)

必勝客－王者「封」範必勝35折

2023/10/23~10/31至必勝客全門市或電話訂購，告知五碼優惠代碼(13730)即享外送/外帶買3個鬆厚大比薩(限630元(含)以下口味)優惠666元起(原價$1890)，再加碼贈送乙瓶1.25L可樂或兩杯玉米湯(好禮2選1)

必勝客－王者降臨36折大方送

2023/10/23~10/31至全國必勝客門市或電話訂購，告知五碼優惠代碼13731即享外帶2個9吋鬆厚比薩(限定$410元(含)以下口味)優惠$299元(最高價值$820)，再加碼贈送副食3選1(乙瓶1.25L可樂/兩杯玉米湯/3條德國芝心腸)

O-GRILL－Dragons龍焰燒烤席聯名烤爐8折起

2023/10/23~10/25至O-GRILL 官網、O-GRILL 旗艦店消費享全館任一商品85折起，味全龍聯名款系列商品8折，含味全龍x O-GRILL聯名款烤爐、味全龍x O-GRILL聯名款折疊收納箱。(O-GRILL官網 https://shop.o-grill.com.tw)

KIRABASE－味全龍季冠軍感謝祭

2023/10/23、10/24、10/26於KIRABASE台北信義/西門/三創基地舉辦「小龍女練習生璦昀感謝祭」，當日將有小龍女練習生璦昀與星辰表演互動，消費主題套餐另可獲得璦昀隨機簽名寫真。

成美文化園－邀龍迷回家 祈願味全總冠軍

2023/10/23~10/29著味全龍球衣至成美文化園區，享本人免費入園 (原價$300)、同行親友半價優惠(優惠價為$150含50抵用券，至多三位)；著味全龍球衣於園內拍照打卡，另贈祈福木牌一個，一起為味全龍祈福攻下年度總冠軍。(免費入園不含園區消費抵用額度) 味全龍球團為慶祝紅潮凱旋勇奪2023年下半季冠軍，特別推出季冠軍限定系列商品。圖／味全龍隊提供

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