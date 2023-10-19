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中職／龍隊下半季封王居年度第一 晉總冠軍賽挑戰最速奪冠
隨著統一獅隊、樂天桃猿隊今晚都輸球，味全龍隊順勢收下暌違33年的年度第一，及等待26年的下半季冠軍，保送總冠軍賽，有機會挑戰La New熊隊的史上最速奪冠紀錄。
獅隊輸球讓龍隊拿下年度第一，兄弟延長賽險勝猿隊後，龍隊的下半季封王魔術數字也歸零，奪得隊史第5次季冠軍、第3次非自力封王，球員都聚集在天母球場關注這場賽事。
味全龍隊史前一次拿下季冠軍已經是1997年下半季，也開啟三連霸王朝，而另外4次分別是1990年下半季、1991年上半季、1996年下半季，其中1991、1996都是非自力封王。
龍隊自2019年宣布重返中職，2020年從二軍起步，2021年升上一軍，原本目標2024年打進季後賽，去年球季提前達標，今年春訓總教練葉君璋喊出「力拚總冠軍」，也順利踏出第一步。
中職史上共有和信鯨、誠泰Cobras、La New熊隊，在進入一軍後第三年就打進總冠軍賽，僅La New熊隊在2006年奪冠，龍隊雖然承繼1999年前紀錄，但也是全新陣容，能在第三年打進總冠軍賽並不容易。
龍隊打進總冠軍賽是隊史自1999年後第一次，也是自1990年後再次取得年度第一，在7戰4勝制中，握有第1、2、5、6、7場主場的優勢，等待另一支從季後挑戰賽晉級的隊伍。
拿下上半季冠軍的統一獅隊握有一張季後賽門票，另一張則由中信兄弟與樂天桃猿隊競爭中，獅隊在季後挑戰賽將先取得1勝，且在4戰3勝制中，握有第1、3、4場主場優勢。
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