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圖輯／中職 陳真猛打賞獲MVP 富邦5：0擊敗統一

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋主投6局零失分奪下本季第7勝。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋主投6局零失分奪下本季第7勝。記者季相儒／攝影

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出左投陳仕朋對上統一獅隊的胡智爲。富邦悍將隊先發投手陳仕朋主投6局零失分奪下本季第7勝，統一獅隊先發投手胡智爲主投5局失4分吞敗。3局下富邦悍將隊李宗賢擊出1分打點內野安打；5局下富邦悍將隊王正棠擊出3分打點全壘打；6局下富邦悍將隊陳真擊出帶有1分打點的高飛犧牲打。終場結束富邦悍將隊以5：0擊敗統一獅隊。

終場結束富邦悍將隊以5：0擊敗統一獅隊。記者季相儒／攝影
終場結束富邦悍將隊以5：0擊敗統一獅隊。記者季相儒／攝影
6局下富邦悍將隊陳真擊出帶有1分打點的高飛犧牲打。記者季相儒／攝影
6局下富邦悍將隊陳真擊出帶有1分打點的高飛犧牲打。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手胡智爲主投5局失4分吞敗。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手胡智爲主投5局失4分吞敗。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊陳真單場3支安打1分打點獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
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富邦悍將 統一獅 陳仕朋

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