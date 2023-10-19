圖輯／消防猛男美女應援 王正棠3分砲富邦領先統一
富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出左投陳仕朋對上統一獅隊的胡智爲。富邦悍將隊先發投手陳仕朋目前投完5局零失分，統一獅隊先發投手胡智爲目投完5局失4分。3局下富邦悍將隊李宗賢擊出1分打點內野安打；5局下富邦悍將隊王正棠擊出3分打點全壘打。5局結束富邦悍將隊以4：0暫時領先統一獅隊。
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