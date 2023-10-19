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中職／消防猛男站上應援區 悍將造福女球迷

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，除了共同拍攝「2024新北消防形象月曆」，今天也邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活，造福進場球迷。

今天上午新北市消防局在新莊棒球場舉辦「2024新北消防形象月曆」發表會，富邦悍將球員江少慶、戴培峰、李宗賢，以及Fubon Angels的丹丹、秀秀子、奶昔都有參與拍攝，自10月19日開始預購，售價皆為119元，販售所得將捐作公益使用。

晚上悍將與統一獅隊之戰，賽前則由新北市政府消防局局長李清安擔任開球嘉賓，前3局新北市消防英雄們更站上觀眾席前方的環形舞台，與Fubon Angels一同為悍將加油，難得有猛男出現在應援區，不少人直呼：「造福女球迷。」

消防形象月曆邁入第16年，各月份代言人都是第一線奮勇救災守護民眾的英雄，這次結合消防人員陽光體態，搭配棒球員英姿，以及啦啦隊所表現出的青春活力，傳達不一樣的全新感受。

富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，新北市政府消防局局長李清安擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，新北市政府消防局局長李清安擔任開球嘉賓。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊與新北市消防局合作「消防安全宣導日」，今天賽事邀請猛男、美女警義消擔任「一日啦啦隊」體驗應援生活。記者季相儒／攝影

富邦悍將 Fubon Angels 棒球

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