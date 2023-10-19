中職／原諒方昶詠！藍寅倫：不行拿對方最重要的東西當玩笑

台鋼雄鷹隊藍寅倫近日在個人社群發文表達不滿，引發球迷熱議。前獅隊球員方昶詠也立刻發文致歉，並開直播解釋事件來龍去脈，藍寅倫稍早再度發文。

方昶詠日前造訪雄鷹訓練基地，竟虧藍寅倫「台鋼沒有三軍」，藍寅倫後來在臉書發文寫道，「你就只會蹭別人熱度，別以為你多了不起！適可而止就好，你什麼東西？」

得知藍寅倫生氣後，方昶詠在個人社群發文致歉，並開直播還原事件始末，他自曝私下有對藍寅倫表示歉意，未來會更小心謹慎。

藍寅倫今天再度發文表示，「朋友之間的寒暄打鬧間，不管交情多深淺的朋友，一定會互相開玩笑甚至取綽號，互相嘴炮！但是好朋友之間，或許你覺得好笑好玩，但也不行拿對方最重要的東西來當玩笑話！」

「我講難聽點，我打球是為了自己，為了家人，但是我並不是為了你交代！每個人都在各自領域打拼努力著！每個人都值得尊重！值得尊敬。經過這幾天的沈澱！我也相信你也知道什麼是互相尊重，未來道路上我們還是會相遇，互相努力吧！respect。」

貼文一出，網友紛紛在留言區鼓勵藍寅倫，「藍88，加油」、「真男人就在球場上拚輸贏，你可以的！」、「互相尊重是對朋友間最需要的一種態度，加油88挺你」、「在球迷眼中你一直是個很努力的球員」、「朋友間講開來就好，加油」。

而似乎雙方達成和解共識，方昶詠也在同一時在個人粉團發文說，「這幾天佔用了大家的時間，不管是批評還是鼓勵，我們都非常感謝各位的指教。」

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