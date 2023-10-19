快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／原諒方昶詠！藍寅倫：不行拿對方最重要的東西當玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
藍寅倫。 中央社
藍寅倫。 中央社

台鋼雄鷹隊藍寅倫近日在個人社群發文表達不滿，引發球迷熱議。前獅隊球員方昶詠也立刻發文致歉，並開直播解釋事件來龍去脈，藍寅倫稍早再度發文。

方昶詠日前造訪雄鷹訓練基地，竟虧藍寅倫「台鋼沒有三軍」，藍寅倫後來在臉書發文寫道，「你就只會蹭別人熱度，別以為你多了不起！適可而止就好，你什麼東西？」

得知藍寅倫生氣後，方昶詠在個人社群發文致歉，並開直播還原事件始末，他自曝私下有對藍寅倫表示歉意，未來會更小心謹慎。

藍寅倫今天再度發文表示，「朋友之間的寒暄打鬧間，不管交情多深淺的朋友，一定會互相開玩笑甚至取綽號，互相嘴炮！但是好朋友之間，或許你覺得好笑好玩，但也不行拿對方最重要的東西來當玩笑話！」

「我講難聽點，我打球是為了自己，為了家人，但是我並不是為了你交代！每個人都在各自領域打拼努力著！每個人都值得尊重！值得尊敬。經過這幾天的沈澱！我也相信你也知道什麼是互相尊重，未來道路上我們還是會相遇，互相努力吧！respect。」

貼文一出，網友紛紛在留言區鼓勵藍寅倫，「藍88，加油」、「真男人就在球場上拚輸贏，你可以的！」、「互相尊重是對朋友間最需要的一種態度，加油88挺你」、「在球迷眼中你一直是個很努力的球員」、「朋友間講開來就好，加油」。

而似乎雙方達成和解共識，方昶詠也在同一時在個人粉團發文說，「這幾天佔用了大家的時間，不管是批評還是鼓勵，我們都非常感謝各位的指教。」

藍寅倫 方昶詠

相關新聞

中職／龍隊亮燈M1觀虎鬥！坐等季冠軍、相隔33年的年度第一

味全龍隊球迷今年可能沒機會在例行賽拋下紅色彩帶，但有機會今天在家中隔岸觀虎鬥，看著球隊一口氣收下下半季冠軍、年度第一，自...

中職／原諒方昶詠！藍寅倫：不行拿對方最重要的東西當玩笑

台鋼雄鷹隊藍寅倫近日在個人社群發文表達不滿，引發球迷熱議。前獅隊球員方昶詠也立刻發文致歉，並開直播解釋事件來龍去脈，藍寅倫稍早再度發文。 方昶詠日前造訪雄鷹訓練基地，竟虧藍寅倫「台鋼沒有三軍」，

中職／虧「台鋼沒三軍」疑惹毛藍寅倫 方昶詠道歉並解釋真相

前統一獅隊球員「豹子腿」方昶詠退休後經營YouTube頻道有成，他近日開箱台鋼雄鷹隊高雄的訓練基地，疑似惹毛雄鷹球員藍寅倫，方昶詠昨天在個人社群道歉，也開直播解釋來龍去脈。 方昶詠經常在影片中透

日職／受巨人內野大洗牌影響 中田翔不願當代打考慮跳脫合約

讀賣巨人隊中田翔今天參加球隊秋訓，當被問到是否跳脫合約成為自由球員（FA），他回答會認真考慮，他也透露不想當代打，因為代打是完全不同的運動。 巨人今年雖無緣季後賽，但年輕內野手秋広優人崛起，球隊

中職／鄭浩均成兄弟單季最多三振新人 期許明年超越德保拉

中信兄弟隊昨天在台東迎戰樂天桃猿隊，是「美美」鄭浩均個人例行賽最終戰，他主投5局失2分，雖沒拿到本季第10勝，但單季累積110K打破隊史新秀紀錄，他賽後受訪時笑稱，明年想超越德保拉。 鄭浩均本季

中職／小犬颱風延賽 3戰周日起移師嘉市棒球場

受小犬颱風影響，原訂在台南棒球場開打的職棒賽，因停班停課延賽，又台南承辦全民運，從周日起一共有3場職棒球賽，移師嘉義市球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。