職業賽事正夯！富邦勇士力推「主題日」影音爆紅 樂天桃猿投入東亞職棒圈交流

文／陳彥羽

疫情管制逐步放寬後，台灣運動職業賽事大放異彩，職業選手、民眾以及球迷都投入高度參與。各大球隊為了吸引球迷入場，在主場舉辦各式主題日，透過多元渠道跨界合作，成功創造話題。此外，在球場外也會有其他的跨界聯名或是套裝行程，讓職業賽事跳脫傳統，帶給球迷更豐富且多元的體驗。

辦主題日、優化球場創新體驗 富邦勇士多角經營續攻影音市場

「很像回家的感覺，很舒服！」當家球星林志傑的一聲驚呼，完美表現出球員休息室改裝的驚喜感！臺北富邦勇士籃球隊官方YouTube推出「球員休息室改裝」影片，利用隱藏攝影機視角，拍攝球員回到球場練球進入休息室的反應，點閱率飆破22萬。

藉由影片拉近球迷的距離，富邦勇士邀請進場球迷拿起手機將主場觀賽體驗呈現於IG reels影片，並每月選出三位球迷贈送禮品，吸引許多人投稿；三月時更與知名美食部落客「4foodie」異業合作，邀請他至主場觀賽且開箱球場美食，該篇貼文吸引約35萬人點閱、近8千名粉絲按讚，成功提升富邦勇士主場曝光度！

富邦勇士「三連霸王朝」令人矚目，儘管球團已連續兩年蟬聯主場總進場人數與平均進場人數第一，去年仍斥資百萬優化主場球館，創造嶄新體驗。在2022年至2023年賽季，繳出主場入場率89%的漂亮成績，一部分也歸功於「主題日」活動，話題聲量較去年同期上升27%，更以最受矚目的冠軍賽推廣全員「Run For Green」的永續行動，提升品牌ESG正面形象。

由球賽為中心延伸多角化經營，配合影音收視習慣改變，逐漸增加短影音的製作。例如配合球星蔡文誠獨有的笑聲剪成15秒的短影音、致敬對手的迷因梗reels，在流量部分也收到不錯的回饋，奪得2023網路口碑之星「健康休閒領域」職業賽事類領航創新獎。

富邦勇士分享心得，球隊經營社群平台最常面臨的問題是球員與行銷規劃難以權衡，球員可能因著重訓練無法配合行銷規劃。其實，球隊行銷有別於一般企業擁有穩定及制式的排程，球隊會依據戰績、球員狀態、時事新聞等影響後勤行銷操作，為排除以上因素，球團後勤需隨時配合球員調整手邊事務，也需於每年休賽季提前做足規劃。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發2023網路口碑之星「健康休閒領域」職業賽事類領航創新獎給予富邦育樂股份有限公司，由富邦育樂股份有限總經理陳昭如（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

樂天棒球隊促進東亞職棒圈交流 投入「循環永續」深受肯定

2023網路口碑之星「健康休閒領域」職業賽事類策略卓越獎頒給台灣樂天棒球隊股份有限公司，身為中華職棒重要代表之一的球隊，「樂天桃猿」近年將經營市場放眼國際，例如參與舉辦多屆的亞洲門戶交流戰，在石垣島與日本職棒千葉羅德隊進行棒球交流；在國內球隊經營也邀請韓職LOTTE GIRLS與韓華鷹女孩一同較勁，及邀請南韓啦啦隊女神李多慧加入「樂天女孩Rakuten Girls」的應援行列，都成功打造熱門話題，更將中華職棒連結至東亞職棒圈，促進與國際間的棒球交流，品牌聲量成長率101%。

樂天桃猿積極投入推廣循環永續，與桃園市政府環保局合作，球場飲食部導入循環杯借還服務，整年預估可減少10萬個一次性飲料杯。同時藉由「循環永續主題日」，讓球員穿著寶特瓶環保紗製作的球衣、球帽，樂天棒球隊在永續方面的投入，得到廣大球迷認可，此外，更從球場走入社區，積極回饋偏鄉小學、推廣在地特色活動，強化在地連結，深獲各界肯定。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發2023網路口碑之星「健康休閒領域」職業賽事類策略卓越獎給予台灣樂天棒球隊股份有限公司，由台灣樂天棒球隊股份有限公司副理簡中翔（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

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