中職／龍隊亮燈M1觀虎鬥！坐等季冠軍、相隔33年的年度第一

味全龍隊球迷今年可能沒機會在例行賽拋下紅色彩帶，但有機會今天在家中隔岸觀虎鬥，看著球隊一口氣收下下半季冠軍、年度第一，自1999年後再次重返總冠軍賽。

今天中職兩場賽事龍隊都輪空，然而目前對樂天桃猿隊的下半季冠軍淘汰指數剩1，年度戰績對統一獅隊的淘汰指數也是1，若是今天猿隊輸給中信兄弟隊、獅隊輸給富邦悍將隊，龍隊就可確定拿下季冠軍、年度第一。

根據中職季後賽規則，年度戰績較佳的季冠軍隊可直升總冠軍賽，而戰績次佳的季冠軍則要與季冠軍以外全季勝率最高之球隊先進行季後賽，代表龍隊最快今天就可直接取得總冠軍賽門票。

就算猿隊、獅隊繼續贏球，龍隊只要在21日的賽季最終戰，在台南棒球場擊敗統一獅隊，也可自力拿下下半季冠軍、年度第一。

味全龍隊上一次拿下季冠軍已經是1997年下半季，1998、1999年都是從季後挑戰賽打上去，完成三連霸壯舉，上一次年度第一更要追溯到1990年、職棒元年。

龍隊在1999年完成三連霸後解散，2019年重返中職，2020年從二軍起步，2021年加入一軍行列後，在一軍第3年就又找回總冠軍賽競爭力。

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