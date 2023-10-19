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中職／虧「台鋼沒三軍」疑惹毛藍寅倫 方昶詠道歉並解釋真相

聯合新聞網／ 綜合報導
方昶詠虧藍寅倫「台鋼沒有三軍」。 截圖自豹子腿方昶詠YT影片畫面
方昶詠虧藍寅倫「台鋼沒有三軍」。 截圖自豹子腿方昶詠YT影片畫面

前統一獅隊球員「豹子腿」方昶詠退休後經營YouTube頻道有成，他近日開箱台鋼雄鷹隊高雄的訓練基地，疑似惹毛雄鷹球員藍寅倫，方昶詠昨天在個人社群道歉，也開直播解釋來龍去脈。

方昶詠經常在影片中透露和藍寅倫關係很好，藍寅倫日前被桃猿隊交易到雄鷹，努力尋求東山再起。方昶詠近日造訪雄鷹訓練基地，竟在影片中虧藍寅倫「有沒有聽到狗叫聲，有一隻變胖的狗狗坐在那裡」、「台鋼沒有三軍」。他後續又在個人社群發比賽畫面截圖並寫道：「藍寅倫妨礙守備，把棒球當足球玩」

藍寅倫後來在臉書發文寫道，「你就只會蹭別人熱度，別以為你多了不起！適可而止就好，你什麼東西？」但不久後就刪除貼文。方昶詠則發文道歉，「我玩笑開大了，對我朋友造成傷害，讓我朋友感到不舒服，非常抱歉！未來我會更嚴謹發言，對不起。」

方昶詠後續開直播解釋，他和藍寅倫高中認識到現在，彼此有一些大尺度玩笑話，私底下常互相吐槽，會以「貴賓狗」來稱呼對方，所以看見對方才汪汪叫，影片沒錄到藍寅倫汪汪叫的聲音才會被誤解。

針對台鋼沒三軍這句話，方昶詠解釋以前相處模式就是這樣互相吐槽，都會說「什麼時候下二軍」、「我要打爆你」之類的垃圾話。方昶詠也公開原始影片檔，對方沒有生氣走掉，而是要回休息室換球褲。他也自曝私下有對藍寅倫表示歉意，未來會更小心謹慎。

台鋼雄鷹 藍寅倫 方昶詠

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