中職／鄭浩均成兄弟單季最多三振新人 期許明年超越德保拉

中信兄弟隊昨天在台東迎戰樂天桃猿隊，是「美美」鄭浩均個人例行賽最終戰，他主投5局失2分，雖沒拿到本季第10勝，但單季累積110K打破隊史新秀紀錄，他賽後受訪時笑稱，明年想超越德保拉。

鄭浩均本季在一軍出賽21場（19場先發2場後援），戰績9勝5敗，防禦率3.02，每局被上壘率為1.25，主投101.1局飆出110K，打破2012年林煜清創下的隊史菜鳥三振紀錄（108K）。不過他錯過單季10勝，如果桃猿黃子鵬今天面對兄弟無法取勝，將是中職6年來，首次未出現單季10勝本土投手。

聯盟新人三振紀錄由林英傑保持，他2004年效力誠泰隊奪下新人王，狂飆203次三振，是難以被打破的紀錄。誠泰另一位王牌林恩宇，2005年單季152K，也摘下新人王。

鄭浩均今年的表現被視為本土王牌，他昨天賽後受訪時說，「想要讓大家看到台東人的實力，知道很多人都為我加油，還好有好好發揮。」他也期許自己能持續進步，「我希望明年可以繼續，看可不可以超越德保拉。」

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