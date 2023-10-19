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中職／小犬颱風延賽 3戰周日起移師嘉市棒球場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
職棒8月嘉義市棒球場比賽觀賽逾6千人創新高。圖／嘉市體育場提供
職棒8月嘉義市棒球場比賽觀賽逾6千人創新高。圖／嘉市體育場提供

受小犬颱風影響，原訂在台南棒球場開打的職棒賽，因停班停課延賽，又台南承辦全民運，從周日起一共有3場職棒球賽，移師嘉義市球場開打，受球迷期待，因球場8月曾發生職棒賽民眾觀賽手肘刺癢不適問題，又球場優化工程還未發包，引發議員及球迷關切；嘉義市體育場說，扶手不適問題請廠商改善測試完成，另身障球迷購買不便問題，球團將妥適規畫。

體育場說，周日富邦對戰統一先登場，23日中信兄弟對戰統一，25日富邦對戰統一。職棒官網公告：原訂4日一軍例行賽富邦 (台南)統一7-ELEVEn，受小犬颱風影響，台南市府宣布4日下午停班停課，比賽延賽。賽事延至25日下午6點35分嘉市棒球場補賽。

原訂5日富邦 (台南)統一7-ELEVEn，也受小犬颱風影響，台南市府宣布5日停班停課，比賽延賽，延至22日下午嘉市棒球場補賽。原訂6日中信兄弟（台南）統一7-ELEVEn賽事，受雨勢影響，場地狀況不佳，23日下午嘉市棒球場補賽。

3場職棒延賽都在嘉義市棒球場，讓嘉義球迷期待，職棒8月在嘉市棒球場比賽，觀賽人數逾6千人創新高，當時汽車繳費亭大排長龍，議員要求市府增加設置停車繳費的QR CODE告示在場內，讓球迷觀賽出場快速。

體育場說，做好迎接3場職棒賽事準備，針對扶手造成部分民眾觀賽手肘刺癢不適，查出原因是雨水造成扶手纖維露出，廠商重新上漆補強，測試正常，另針對身障球迷購票不便問題，球團將妥適規畫售票。

嘉市棒球場日治時代興建，至今105年歷史，1998年重建啟用，2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，前2年市府與中職富邦悍簽球場合作協定，最近議會通過1650萬元高空照明等4項優化工程追加預算，並成立專案小組，市府說，工程年底前招標發包，明年上半年完工。

嘉市棒球場2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，做好迎接職棒賽事準備。圖／嘉市體育場提供
嘉市棒球場2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，做好迎接職棒賽事準備。圖／嘉市體育場提供
嘉市棒球場2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，做好迎接職棒賽事準備。圖／嘉市體育場提供
嘉市棒球場2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，做好迎接職棒賽事準備。圖／嘉市體育場提供

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