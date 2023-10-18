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中職／逆轉桃猿！兄弟衝刺第3張門票 任務完成1/4

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊陳子豪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪。圖／中信兄弟隊提供

攸關季後賽門票的對決，今晚中信兄弟隊經歷被追平、被超前、再逆轉，最終以4：3擊敗樂天桃猿隊，全年勝率拉近到1場勝差，也順便幫味全龍隊一把，浮現下半季封王魔術數字M1，明天兄弟再擊敗猿隊，龍隊就可封王。

兄弟昨天輸球後下半季封王之路正式封閉，只剩下靠年度勝率超越猿隊，取得第3張季後賽門票，今晚贏球後，兩隊4場直接對戰先贏1場，未來3場對戰，兄弟仍要贏下2場才不會被提前淘汰，贏3場就確定晉級季後賽。

今天兄弟3局下先靠陳子豪適時安打得分，但4局上因朱育賢的二壘打被追平，4局下江坤宇的安打讓兄弟再取得1分領先。

6局上先發投手鄭浩均投出2次四壞後退場，接手的張祖恩雖然先製造雙殺，但接下來保送、安打送回追平分，鄭浩均勝投飛了，再換江忠城也被成晉敲回超前分。

6局下換猿隊牛棚出狀況，1出局二壘有人，高宇杰先敲安追平，2出局滿壘後，陳子豪又選到四壞保送，擠回超前分；3打數1安打、2分打點的陳子豪也獲選單場MVP。

鄭浩均帶著右手肘傷勢主動請纓上陣，繳出一場5局失2分的好表現，投了89球，用成績證明自己的手肘韌帶沒有問題，只不過四壞保送是偏多的4次，另被敲3支安打，有6次三振。

猿隊先發投手威能帝也有4次四壞保送，被敲5支安打，丟掉3分有2分責失，無關勝敗，另有3次三振。

陳子豪 鄭浩均 中信兄弟 樂天桃猿 江坤宇 高宇杰 朱育賢 成晉

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