黑豹旗／雄女21日初登場 校方組啦啦隊北上加油

高雄女中今年首度參加黑豹旗青棒賽，21日將初登板。雄女表示，一開始聽到學生要參賽很驚訝，但支持學生追求夢想，校長鄭文儀將組隊北上替學生加油。

身為首支參賽黑豹旗的女校球隊，雄女棒球隊備受矚目，本週六將迎戰私立大同。球隊成員、教練今天低調表示不願受訪，但一定會全力以赴。

台灣女子棒球運動推廣協會近日在社群媒體臉書（Facebook）上公布今年8月一封雄女學生寄給協會的信，信中寫道：「您好我們是雄女的學生，我們很想以全女性的隊伍參加今年度黑豹旗棒球賽，我們必須要靠自己爭取，並向學校證明我們的努力和增加台灣女生對於棒球運動的認識。」

黑豹旗臉書粉絲團也公布高雄女中棒球隊長李珦琳先前受訪內容，李珦琳說，剛上高中的時候，以為讀女校就沒有機會打球，慶幸當時有朋友讓她第一次摸到真正的棒球，也開始認識幾個一樣熱愛棒球的同學。

「原來不是沒有人喜歡，而是大家都沒有說出來！」李珦琳說，今年暑假球隊首次和其他學校一起組隊參加南區聯賽，雖然成績不盡理想，「但多虧了這次經驗，我們才能正式成軍。」

李珦琳表示，在黑豹旗記者會後，看到許多網友加油鼓勵，也收到一些球具贊助；「謝謝隊員們，每個人都比身為隊長的我還無所畏懼，能跟你們一起成長，我真的很感動。」

雄女球隊在今年暑假組成，除了平日早上練傳接外，一週也有2天放學和週日早上的練球時間，更找來校外教練協助訓練。

雄女在校生陳姓學生接受中央社記者訪問說，雖然自己不打棒球，但看到同學參賽倍感熱血，相信不論成績都是美好的回憶。一名畢業多年的雄女校友吳小姐說，看到學妹的參賽勇氣和決心非常佩服，「年輕就是要追夢，尤其是奮力一搏的精神。」

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