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棒球／U18國手被前女友指控暴力脅迫 校方這樣回應
今天有報導指出，某U18世界盃棒球隊張姓國手被前女友指控，劈腿、要求無套性行為，甚至暴力脅迫，張姓選手所屬校方也做出回應。
張姓國手前女友昨天在網路上發文指出，男方曾讓劈腿對象懷孕，已針對前男友的暴力行為，向警局報案，希望男方要敢做敢當。
據傳張姓選手未成年，前女友也是不同校高中學生，據多家媒體報導，張姓選手所屬校方表示：「初步了解是男女之間的感情糾紛，詳細狀況校方還要再調查才能釐清。」
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