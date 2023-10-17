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中職／兄弟遭獅隊完封季冠軍機率歸零 想進季後賽剩一條路
中信兄弟隊今天兩度中「滿壘計」，終場以0：3輸給統一獅隊，下半季爭冠的機率正式歸零，想要前進季後賽只剩最後一條路，就是透過全年戰績。
兩軍今天在台東交鋒，兄弟由鄭凱文先發，投6局被敲7安打、失1分，獅隊在5局上率先突破，林祖傑、邱智呈先後敲安，雖然連續解決陳傑憲、林安可，仍栽在蘇智傑這一棒，適時安打攻下獅隊的第1分。
獅隊洋投蘭道爾投7局僅被敲5安打、無失分，第4局雖被詹子賢敲二壘打、保送陳子豪，一出局遭攻占一、二壘，許基宏隨後敲出游擊方向滾地球形成雙殺，兄弟第5局兩出局後也有連3安打攻占滿壘的契機，王政順打向右外野遭到接殺。
獅隊8局下由劉予承登板，2次四壞球、1次觸身球保送「自製」滿壘危機，江承峰接手成功「拆彈」，許基宏打向一壘的滾地球出局，兄弟分數繼續掛蛋。更麻煩的是，陳琥在9局上因傳一壘的暴傳擴大危機，讓獅隊無人出局攻上二、三壘，兄弟換上魏碩成擋不住獅隊攻勢，陳傑憲安打添加2分保險分。
兄弟輸球後，下半季淘汰指數歸零，季冠軍爭奪戰只剩味全龍、樂天桃猿隊相爭，兄弟想要拿到季後賽門票，只剩爭取全年戰績這條路，形勢依然萬分險峻。
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