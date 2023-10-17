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中職／悍將單局換4投仍失守 雄鷹逆轉勝二軍爭冠開門紅

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紀慶然。 台鋼雄鷹提供
紀慶然。 台鋼雄鷹提供

中職二軍總冠軍賽由台鋼雄鷹、富邦悍將隊交鋒，上演「洪總」、「鋒總」鬥智，悍將8局上動用4名投手鎖不住領先優勢，遭紀慶然敲出逆轉安打，雄鷹以3：2贏球，在5戰3勝制系列賽先搶頭香。

新軍雄鷹由今年的二軍防禦率、三振雙冠王陳柏清擔任先發，投7局被敲7安打、失2分；挑戰二連霸的悍將，則是由郭俊麟打頭陣，同樣投7局，更是只被敲3安打、失1分（無責失）。

悍將1局上就掉分，原因與游擊手葉子霆的失誤有關，而雄鷹1局下也回敬失誤，游擊手曾子祐、一壘手王博玄在前兩打席各發生1次失誤，讓悍將無人出局就攻占滿壘，雄鷹火速撤換一壘手，陳柏清隨後連抓3個出局數全身而退，悍將中「滿壘計」。

悍將2局下靠姚冠瑋、周佳樂的安打串聯先追平，6局下王詩聰的二壘打攻下超前分，一度取得2：1領先。

戰局的反轉出現在8局上，悍將啟動牛棚，調度有如一軍總冠軍賽，單局使用4名投手，岳少華開局先保送葉保弟，曾子祐擊出游擊方向場地安打，一出局後換上藍愷青面對藍寅倫飆K，吳世豪接手面對2人次，先投出保送，再被紀慶然敲出2分打點逆轉安打。

老將王溢正9局下登板把關1分領先，接連解決王詩聰、姚冠瑋、王念好，為雄鷹鎖定這場勝利。

陳柏清。 台鋼雄鷹提供
陳柏清。 台鋼雄鷹提供

中職二軍總冠軍賽前合影。圖／中華職棒提供
中職二軍總冠軍賽前合影。圖／中華職棒提供

紀慶然 曾子祐

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