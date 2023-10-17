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中職／二軍個人獎項頒獎 3雄鷹抱回4獎接著打總冠軍賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐擊出89支安打，拿下二軍安打王，由自家領隊劉東洋頒獎。圖／中華職棒提供
台鋼雄鷹隊曾子祐擊出89支安打，拿下二軍安打王，由自家領隊劉東洋頒獎。圖／中華職棒提供

中華職棒二軍總冠軍賽今天在嘉義市立棒球場點燃戰火，賽前舉行二軍個人獎項頒獎儀式，表揚選手整季的努力成果，台鋼雄鷹隊整年在二軍打拚，也在年度獎項有所斬獲，領隊劉東洋到場為3位雄鷹小將頒獎。

富邦悍將隊黃子宸以8勝拿下勝投王，味全龍隊羅國華13次救援成功奪得救援王，味全龍隊森榮鴻10次中繼成功獲得中繼王，由聯盟副秘書長王惠民擔任頒獎人。

家樂福全國自有品牌王韋勝經理受邀擔任頒獎嘉賓，頒發打擊獎項，樂天桃猿隊林智平補足打席數後，打擊率0.3598排名第一，拿下打擊王寶座；統一獅隊郭阜林擊出8支全壘打，成為今年全壘打王；中信兄弟隊劉貴元與隊友宋晟睿同樣是14次盜壘，因成功率較高獲得二軍盜壘王。

雄鷹隊今天展開與悍將隊的二軍總冠軍賽，選手也在年度獎項有所斬獲，劉東洋到場為3位雄鷹小將頒獎，陳柏清以防禦率3.06、63次三振的成績，包辦防禦率王和三振王，以及曾子祐擊出89支安打拿下安打王、曾宸佐46打點成為打點王。

中職二軍年度獎項頒獎儀式，所有得獎人合影。圖／中華職棒提供
中職二軍年度獎項頒獎儀式，所有得獎人合影。圖／中華職棒提供

味全龍

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