中職／Yuri和菲菲合體演出辣度破表 連隊友都忍不住拍屁股

樂天桃猿隊上周末舉辦「辣酷甜趴」，樂天女孩們都使出渾身解數，為球迷帶來視覺饗宴，其中人氣成員Yuri和菲菲睽違2年再度合體表演，火辣造型及表演讓粉絲大飽眼福。

Yuri和菲菲曾在2021年辣酷甜趴組成「菲叡情海」，當時就吸引不少關注。兩人今年再度聯手，服裝比上次更火辣，上半身是性感針織連體衣，搭配銀色超短熱褲，性感身材和賣力演出，菲菲更大秀「M字腿」辣度破表，贏得現場球迷歡呼。

樂天女孩舞蹈總監陸筱晴也在YT頻道釋出幕後花絮，樂天女孩們紛紛大讚兩人太正，成員若潼還拍打兩人的屁股。網友也紛紛表示，「菲叡好火辣」、「最強夢幻組合菲叡情海」、「菲叡情海天下無敵，真的辣翻全場」、「好愛我叡，菲叡組合這最強的吧」。

菲菲昨天在個人社群感謝Yuri、球團及粉絲，並透露練習到拉傷一度不能走路。Yuri也發文感謝菲菲、編舞老師及粉絲支持，並表示這是她球場最大尺度，「幾乎是不太可能看到我穿短裙短褲的喔，我這次可是大突破。」

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