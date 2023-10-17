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日職／孫易磊加盟日本火腿 放眼大聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
孫易磊（右）昨簽約加盟日本職棒火腿隊，火腿隊總經理稻葉篤紀親自來台歡迎。記者蘇健忠／攝影
孫易磊（右）昨簽約加盟日本職棒火腿隊，火腿隊總經理稻葉篤紀親自來台歡迎。記者蘇健忠／攝影

披上日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，18歲孫易磊以育成選手身分正式展開旅日生涯，他簽下4年合約、簽約金總額約9000萬日圓（約台幣1980萬元），棄美擇日的決定來自讓父母安心的貼心。

孫易磊具備兩屆U18世界盃棒球賽資歷，本屆表現更升級，扛起中華隊王牌投手，大賽結束即由火腿簽下。

近年旅日風潮式微，在孫易磊之前，前一位選擇旅日的選手已是2019年8月王彥程，這段期間已11人旅美發展。孫易磊的誘人天賦也吸引約6、7支美職球隊上門，為何選擇火腿？他透露：「有一句話打動我。」

孫易磊說，火腿球團告訴他，不只是要他開心，也要父母、家人開心才有意義。

火腿的合約附帶孫易磊家人往返日本觀戰多趟機票，連經紀人陳德倫都說：「是我看過史上最多趟」。

火腿從孫易磊高二起觀察他，稻葉在U18世界盃現場看過後，認為「實體」比影片中更好，「直球和球探報告一樣出色，在投手丘上膽子夠大，和打者對決不慌不忙，是我們需要的選手。」

火腿過去從未簽過海外業餘選手，稻葉説：「孫易磊是第一個，我能成為寫下歷史的GM（總經理），也感到很榮幸。」

孫易磊國一升國二的暑假曾效法大谷翔平，也寫過九宮格目標達成法，其中一格寫著「上大聯盟」，他笑說：「應該先寫近一點。」儘管先朝日本發展，但他說大聯盟仍是自己的遠程目標。

日本 父母 家人

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