大巨蛋11月試打兩場比賽 月中開放1萬人免費索票進場

台北市體育局赴議會教育委員會工作報告，並針對大巨蛋目前進度說明，預計在10月底取得使照後，11月將試打兩場比賽，月初先進行閉門比賽確認球場安全無虞後，月中再打一場並開放1萬名民眾免費索票進行人流疏散測試，至於大巨蛋能否辦演唱會，則要尊重建管處使照註記結果。

體育局長王泓翔今天赴北市議會進行工作報告，針對大巨蛋球場使用期程王泓翔表示，大巨蛋目前規畫10月底取得使照後，將進行壓力測試打，用棒球暖身賽方式進行，目前測試分為兩階段，11月初進行閉門測試，11月中則開放ㄧ萬名民眾免費索票，會以試營運演練類似概念，讓民眾來看球賽並做疏散演練，並會讓民眾填寫紙本回饋。

議員鍾佩玲針對大巨蛋能否扮演場會提出質疑；議員許淑華也說，遠雄已成立廣告傳播公司，未來將負責承辦大巨蛋演唱會活動，但是遠雄給予北市府公益檔期僅10天太少，有些學校球隊都有到大巨蛋打球需求，市府應再跟遠雄談。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋未來要辦演唱會，因其為多功能場館，主要作為體育賽事使用，若要臨時用途須提出申請，依「大型群聚活動安全管理自治條例」處理。

但議員簡舒培質疑，「建築技術規則」127條規定演唱會觀眾席及表演者不得低於地下7公尺，但大巨蛋的觀眾席球場卻都已在地下10.5公尺，若依大型群聚場所申請就可違反該規定辦演唱會嗎？陳世浩表示，在建照、使照會有相關規定，使照也會註記，要看建管處的處理結果。

體育局長王泓翔也補充，目前會希望遠雄大巨蛋仍以體育場館為主，棒球賽則是未來主推運動，其他非運動賽事部分可回歸內政部函釋申請。

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