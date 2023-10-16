快訊

紅遍中日！日本名曲歌王谷村新司病逝

棒球、壘球確定重返2028年奧運 還新增「這四個」新項目

賴清德陽交大演講 大學生辛辣提問：完全執政下法案卻遲未通過？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／明天再輸下半季就打包 兄弟推鄭凱文台東抗獅

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊投手鄭凱文。 報系資料照
中信兄弟隊投手鄭凱文。 報系資料照

中信兄弟、統一獅隊明天將在台東棒球場交手，雙方推出鄭凱文、蘭道爾登板先發，兄弟想要爭取季後賽門票，最後6場例行賽已經沒有太多輸球本錢，明天一旦落敗，直接失去下半季爭冠機會。

台東系列賽明天登場，兄弟連續3天擔任主隊，分別對決獅隊、樂天桃猿隊（2連戰），下半季淘汰指數只剩1，如果輸球就會歸零，形成味全龍、猿隊爭霸局面。

鄭凱文本季出賽16場（15場先發），戰績5勝6敗、防禦率5.16，唯一對決獅隊是8月7日先發5.2局，被揮出8支安打、保送3次，失6分吞敗。

蘭道爾出賽5場（4場先發），投出3勝2敗、防禦率3.60，明天將是生涯首次對上兄弟。

兄弟想要爭取下半季王座，看來難度不低，必須爭取年度排名優勢，才有機會搶到季後賽門票；獅隊已獲上半季冠軍，龍隊下半季、年度勝率都排名第1，最後一席形成象、猿相爭局面。

猿隊本季57勝4和53敗，兄弟55勝5和54敗、落後1.5場勝差，兩隊各剩6場比賽，從18日起5天內4度對決，雙方都有極大壓力，猿隊下半季淘汰指數也只剩2，同樣沒有輸球本錢。

鄭凱文 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／台灣大賽票價創新高？龍迷淚推：等了20年5000都可以

中職／味全龍2個王座不同捷徑 想拋彩帶要走全年第一優先路徑

中職／第3張季後賽門票之爭 桃猿、兄弟晉級條件「懶人包」

中職／鞏冠滿貫砲轟垮猿隊 徐若熙正在恢復直接跳起來

相關新聞

日職／孫易磊合約總額9000萬日圓 明年有無台灣隊友？不是0％

孫易磊加盟日本火腿隊，4年合約、簽約金總額達9000萬日圓（約台幣1980萬元），對於孫易磊明年是否會有來自台灣的隊友，...

棒球／孫易磊成火腿海外業餘簽約第一人 稻葉篤紀看到他膽識

披上藍白配色的日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，孫易磊今天正式完成與火腿隊的加盟儀式，孫易磊喊話目標，「...

中職／統一獅應援團成員「蘿蔔」離隊 他自曝原因是「劈腿」

統一獅隊日前宣布應援團男成員「蘿蔔」顏睿宏因生涯規畫向公司請辭，明年正式退下應援團成員身份，許多球迷都留言感謝。不料顏睿宏竟在個人社群自曝，他離開的原因是「劈腿」，並向球隊與粉絲們道歉。 顏睿宏

中職／李多慧造訪台北3大夜市 美食介紹三部曲流量破143萬

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧，昨天在個人YT頻道推出台灣美食介紹第三部影片，主題是介紹夜市，他陸續造訪台北寧夏夜市、士林夜市及臨江街夜市，不少粉絲讚嘆影片很有質感，目前3部影片點擊量加起來已突破143

棒球、壘球確定2028年重返奧運 還增4個新項目但拳擊未討論

國際奧運在印度開會，於今天確定棒球、壘球將於2028年洛杉磯奧運重新成為正式項目，這也是繼2020年東京奧運(2021年舉行)後，棒球再度重返奧運，由於棒球也是美國重要的職業運動，因此挑選棒球重返奧運

中職／明天再輸下半季就打包 兄弟推鄭凱文台東抗獅

中信兄弟、統一獅隊明天將在台東棒球場交手，雙方推出鄭凱文、蘭道爾登板先發，兄弟想要爭取季後賽門票，最後6場例行賽已經沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。