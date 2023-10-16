中職／明天再輸下半季就打包 兄弟推鄭凱文台東抗獅

中信兄弟、統一獅隊明天將在台東棒球場交手，雙方推出鄭凱文、蘭道爾登板先發，兄弟想要爭取季後賽門票，最後6場例行賽已經沒有太多輸球本錢，明天一旦落敗，直接失去下半季爭冠機會。

台東系列賽明天登場，兄弟連續3天擔任主隊，分別對決獅隊、樂天桃猿隊（2連戰），下半季淘汰指數只剩1，如果輸球就會歸零，形成味全龍、猿隊爭霸局面。

鄭凱文本季出賽16場（15場先發），戰績5勝6敗、防禦率5.16，唯一對決獅隊是8月7日先發5.2局，被揮出8支安打、保送3次，失6分吞敗。

蘭道爾出賽5場（4場先發），投出3勝2敗、防禦率3.60，明天將是生涯首次對上兄弟。

兄弟想要爭取下半季王座，看來難度不低，必須爭取年度排名優勢，才有機會搶到季後賽門票；獅隊已獲上半季冠軍，龍隊下半季、年度勝率都排名第1，最後一席形成象、猿相爭局面。

猿隊本季57勝4和53敗，兄弟55勝5和54敗、落後1.5場勝差，兩隊各剩6場比賽，從18日起5天內4度對決，雙方都有極大壓力，猿隊下半季淘汰指數也只剩2，同樣沒有輸球本錢。

商品推薦