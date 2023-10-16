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棒球／孫易磊成火腿海外業餘簽約第一人 稻葉篤紀看到他膽識

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
披上藍白配色的日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，孫易磊今天正式完成與火腿隊的加盟儀式。記者蘇健忠／攝影
披上藍白配色的日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，孫易磊今天正式完成與火腿隊的加盟儀式。記者蘇健忠／攝影

披上藍白配色的日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，孫易磊今天正式完成與火腿隊的加盟儀式，孫易磊喊話目標，「希望可以盡快轉支配下、上一軍，幫火腿打拚。」

年僅18歲的孫易磊，具備2屆U18世界盃棒球賽中華隊資歷，今年夏天才剛從穀保家商升上文化大學就讀，進入火腿的獵才雷達，確定成員火腿一員，展開旅日生涯。

稻葉篤紀透露，從孫易磊高二時，火腿國際部球探就注意到他，今年U18世界盃自己來一趟台灣看，「的確和國際部球探報告一樣出色，直球真的很厲害，投手丘上膽子夠大，和打者的對決不慌不忙，是我們需要的選手。」

火腿過去從未簽過海外業餘選手，稻葉篤紀説：「孫易磊是第一個，我能成為寫下歷史的GM，也感到很榮幸。」他也提到，火腿將會珍惜、慎重栽培這位選手，希望他未來可以成為在世界大賽和各國對抗的選手。

穀保家商大家長蔡明堂讚孫易磊是有自主性、有想法的選手，高中畢業前，很多同學都問他要不要一起參加中職選秀，「他有自己主見，就是先上大學，再等待機會旅外。」最終花落火腿，蔡明堂說：「有學長在火腿，可以照顧他。」穀保盛產旅外好手，蔡明堂指出，穀保不一定每場都贏，但選手的未來、培育國家人才才是首要目標。

披上藍白配色的日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，孫易磊今天正式完成與火腿隊的加盟儀式。記者蘇健忠／攝影
披上藍白配色的日本火腿隊196號戰袍，由總經理稻葉篤紀戴上球帽，孫易磊今天正式完成與火腿隊的加盟儀式。記者蘇健忠／攝影

日本火腿 孫易磊 穀保家商

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