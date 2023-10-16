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立德盃全國青少棒賽48隊開打 韓國2隊國中選手跨海較技

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「立德盃全國青少棒錦標賽」今天開打，有48隊參賽。圖／高雄市教育局提供
「立德盃全國青少棒錦標賽」今天開打，有48隊參賽。圖／高雄市教育局提供

「立德盃全國青少棒錦標賽」今天開打，有48隊參賽，韓國有2隊國中選手跨海參賽。去年冠軍隊地主高雄市忠孝國中，首日就以5A比1打敗彰化縣彰化藝中；前金國中從落後到逆轉，以7比5擊敗實力堅強的宜縣內城國中，都獲得晉級。

由高雄市教育局主辦的立德盃全國青少棒錦標賽，10月16日至22日分別在頂庄棒球場、三民高中棒球場、岡山(A)棒球場、陽明棒球場等球場舉行。今年有多達48隊參賽，韓國隊派出東區與西區優秀國中棒球好手參賽。高雄地主隊有忠孝、前金、橋頭、大仁、美濃、五福、七賢國中7隊，其中忠孝國中111年奪得冠軍，歡迎民眾免費觀賽。

今天前金國中與內城國中此役戰況激烈，6局前2隊2度打成平手。前金國中掛零至3局上才有打點，從落後到追平，一路打至7局延長賽才分出勝負，最後是在7局攻下3分，終場反以7比5擊敗內城國中。

總教練郭嘉文說，前金國中賽前不斷加強投打單手訓練，也持續加強重棒訓練，此役最後轟出6支安打獲勝。投手陳宥霖先發投4局，後投曾祈恩投3局，2人表現相當優秀，尤其3局至5局封鎖內城國中的打擊火力，讓前金國中最後才能反超獲勝，球員們目前也積極備戰台中夢想盃棒球錦標賽，爭取好成績。

已奪得立德盃2屆冠軍與2屆亞軍的忠孝國中，首日第一場一開賽就砲火猛烈，2局下孔皓寧一支2壘打帶動打擊火力，隨後即棒棒安打，在2局下就以4支安打，一口氣攻下5分；彰化藝中掛零至3局上，靠著投手葉建銘的一支3壘打，以及隊員安打支援得到1分，2隊圢至5局上結束，終場忠孝國中以5A比1打敗彰化藝中，為地主隊取得晉級。

高雄市教育局長謝文斌表示，立德盃棒球賽在於「精神傳承」，將高雄立德少棒1974、1977在美國威廉波特，勇奪2屆世界少棒冠軍的榮耀重現。立德盃已是青少年棒球賽中的經典，棒球精神不滅，三級學生棒球運動朝向全方位的發展，培養學科基本能力與公民素養，讓球員們快樂打球，快樂學習，健康成長。

立德盃全國青少棒錦標賽高雄市忠孝國中與彰化藝中之戰。圖／高雄市教育局提供
立德盃全國青少棒錦標賽高雄市忠孝國中與彰化藝中之戰。圖／高雄市教育局提供
「立德盃全國青少棒錦標賽」今天開打，有48隊參賽。圖／高雄市教育局提供
「立德盃全國青少棒錦標賽」今天開打，有48隊參賽。圖／高雄市教育局提供

棒球 青少棒錦標賽

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