中職／台灣大賽票價創新高？龍迷淚推：等了20年5000都可以

味全龍隊有機會自1999年後首度闖進台灣大賽並取得主場優勢。有球迷在PTT發文詢問，今年季後賽和台灣大賽票價是否會創新高？

目前龍隊奪得下半季冠軍最快在19日，目前猿隊淘汰指數剩下2，中信兄弟隊剩下1，不考慮和局情況下，若17日獅隊擊敗兄弟、兄弟淘汰，且18及19日猿隊敗給兄弟、猿隊淘汰，龍隊非自力取得下半季冠軍。

如果照此戰況發展，19日若獅隊也敗給富邦悍將隊，龍隊將同日拿下全年第一，直接晉級總冠軍賽、取得5場主場優勢。

今年中職平均進場人數有望創2013年後新高，原PO詢問，去年台灣大賽票價約為800到1980元，味全龍主場在天母，不只球場小且台北人消費力高，如果台灣大賽辦在天母，票價是否2000多起跳？

這則貼文引發網友熱議，有人表示，「熱區沒2980說不過去吧」、「存了20年，五千都可以」、「5千開起來，驗證信仰的時候到了」不過也有人指出，「少了對戰中信，票價可能會比去年保守」、「沒爪誰敢開高價」、「先看有沒有爪」。

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