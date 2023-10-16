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中職／統一獅應援團成員「蘿蔔」離隊 他自曝原因是「劈腿」

聯合新聞網／ 綜合報導
前統一獅應援團成員蘿蔔。 截圖自顏睿宏Robert-蘿蔔FB
前統一獅應援團成員蘿蔔。 截圖自顏睿宏Robert-蘿蔔FB

統一獅隊日前宣布應援團男成員「蘿蔔」顏睿宏因生涯規畫向公司請辭，明年正式退下應援團成員身份，許多球迷都留言感謝。不料顏睿宏竟在個人社群自曝，他離開的原因是「劈腿」，並向球隊與粉絲們道歉。

顏睿宏近日在FB發文表示，深知自己是陽光正向的角色，卻在任職期間因私人因素，辜負前一段感情，「沒錯，我劈腿了，帶著愧疚與自責來到新一段關係，這份不踏實帶來不成熟處理方式，使自己在應援團角色上，違背球團賦予的形象，背負這份不光彩在球場上散發熱情，讓我對球迷感到萬分抱歉。」

顏睿宏透露，「無論是對前任的節日關切，偶爾的生活影片分享，寵物生病的私下探望，背著現任偷偷執行這些行為，當時我沒意識到如此舉動，不尊重當下感情，同時造成雙方二度傷害。」

顏睿宏認為這種醜陋心態違背球團賦予的形象，因此決定請辭應援團工作，他也向統一獅球團、球迷、社會大眾、前任與現任女友道歉，「我將記取教訓，為美好的感情負責且忠誠，離開球場後會好好沉澱並好好充實自己，重新開始新的身份及生活。」

貼文一出，網友們看法兩極，有人留言寫道，「蘿蔔很有才華，人生還是要繼續前進」、「知恥近乎勇，祝福你一切順利」、「現在連應援團都要受到道德檢視，真不愧是高道德聯盟」；也有人無法接受，「劈腿 實在不行」、「劈腿沒有什麼話好說的，慢走」、「這就是花心大蘿蔔的由來嗎」。

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