日職／傳包爾想去DH制聯盟 軟銀已展開調查、可能重返MLB

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年轉戰日職橫濱隊，繳出不俗成績，橫濱在季後賽連輸廣島隊2場後被淘汰，包爾正式結束本季。據日媒報導，包爾即將成為自由球員，想去有指定打擊制度的聯盟，洋聯軟銀隊已展開調查。

包爾2021年捲入性暴力醜聞後就沒登板過，他本季以1年4億日圓（約8632萬新台幣）價碼加盟橫濱隊，總計出賽19場，10勝4敗，防禦率2.76。橫濱以央聯第3名闖進季後賽，但包爾沒有亮相，因為球隊將他設定為第3戰先發，但連輸2場被淘汰。

橫濱王牌投手今永昇太本季結束後將挑戰大聯盟，包爾可能也會出走。據日媒《Sponichi Annex》報導，包爾希望在有DH制度的聯盟打球，希望新東家讓他在休息室拍片，軟銀已對包爾展開全面調查。

日媒《體育報知》則指出，日職多支球團對包爾有興趣，他也有可能重返大聯盟。橫濱隊總管萩原龍大受訪時表示，球團今年提出前所未有的合約簽下包爾，包含成立粉絲俱樂部及時尚品牌合作案，會繼續盡一切方法談好新合約。

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