中職／味全龍2個王座不同捷徑 想拋彩帶要走全年第一優先路徑

味全龍隊昨天擊敗樂天桃猿隊後，在下半季及全年戰績都已拉開領先差距，本周有望在家看轉播就直通台灣大賽，但鎖定下半季冠軍、全年第一的最速劇本，各自有不同的觸發條件。

龍隊奪得下半季冠軍最快在19日，目前猿隊淘汰指數剩下2，中信兄弟隊剩下1，不考慮和局情況下，若17日獅隊擊敗兄弟、兄弟淘汰，且18及19日猿隊敗給兄弟、猿隊淘汰，龍隊非自力取得下半季冠軍。

如果照此戰況發展，19日若獅隊也敗給富邦悍將隊，龍隊將同日拿下全年第一，直接晉級總冠軍賽、取得5場主場優勢。

若以全年第一為優先，獅隊、猿隊淘汰指數都只剩下1，17日兄弟擊敗獅隊且18日兄弟擊敗猿隊，龍隊能在18日就確定全年第一，但若照此路徑，要確定下半季冠軍就要等到21日台南球場面對獅隊，龍隊也將因此獲得挑戰自力封王的機會，有機會拋下紅色彩帶。

龍隊隊史前一次拋下紅色彩帶，已要追溯到1999年11月9日、總冠軍賽第5戰，在新莊棒球場以5：4擊敗和信鯨隊。

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