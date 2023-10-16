快訊

拜登喊話：以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」 最快本周訪以

以色列、哈瑪斯皆涉「戰爭罪」聯合國收集證據調查中

【早晨財經速解讀】2023下半年 金融股可以買了？通膨預期飆高 但升息預期不變？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍2個王座不同捷徑 想拋彩帶要走全年第一優先路徑

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊前一次拋下紅色彩帶，已是1999年11月9日、總冠軍賽第5戰，在新莊棒球場以5：4擊敗和信鯨隊。本報資料照片
味全龍隊前一次拋下紅色彩帶，已是1999年11月9日、總冠軍賽第5戰，在新莊棒球場以5：4擊敗和信鯨隊。本報資料照片

味全龍隊昨天擊敗樂天桃猿隊後，在下半季及全年戰績都已拉開領先差距，本周有望在家看轉播就直通台灣大賽，但鎖定下半季冠軍、全年第一的最速劇本，各自有不同的觸發條件。

龍隊奪得下半季冠軍最快在19日，目前猿隊淘汰指數剩下2，中信兄弟隊剩下1，不考慮和局情況下，若17日獅隊擊敗兄弟、兄弟淘汰，且18及19日猿隊敗給兄弟、猿隊淘汰，龍隊非自力取得下半季冠軍。

如果照此戰況發展，19日若獅隊也敗給富邦悍將隊，龍隊將同日拿下全年第一，直接晉級總冠軍賽、取得5場主場優勢。

若以全年第一為優先，獅隊、猿隊淘汰指數都只剩下1，17日兄弟擊敗獅隊且18日兄弟擊敗猿隊，龍隊能在18日就確定全年第一，但若照此路徑，要確定下半季冠軍就要等到21日台南球場面對獅隊，龍隊也將因此獲得挑戰自力封王的機會，有機會拋下紅色彩帶。

龍隊隊史前一次拋下紅色彩帶，已要追溯到1999年11月9日、總冠軍賽第5戰，在新莊棒球場以5：4擊敗和信鯨隊。

樂天桃猿 中信兄弟 味全龍 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／鞏冠滿貫砲轟垮猿隊 徐若熙正在恢復直接跳起來

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

中職／艾士特7局7K無失分壓悍將 年度勝率逼近猿隊

中職／徐若熙等771天再奪勝 鞏冠滿貫砲、23轟仍居榜首

相關新聞

中職／第3張季後賽門票之爭 桃猿、兄弟晉級條件「懶人包」

味全龍隊拿下全年第一及下半季冠軍幾乎只差時間早晚，第三張季後賽門票將由樂天桃猿與中信兄弟隊爭奪。不考慮和局情況下，猿隊出...

中職／味全龍2個王座不同捷徑 想拋彩帶要走全年第一優先路徑

味全龍隊昨天擊敗樂天桃猿隊後，在下半季及全年戰績都已拉開領先差距，本周有望在家看轉播就直通台灣大賽，但鎖定下半季冠軍、全...

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

味全龍隊今天在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，最快19日（台東球場猿隊、中信兄弟隊交手）非自力封王，總教...

中職／艾士特7局7K無失分壓悍將 年度勝率逼近猿隊

中信兄弟隊艾士特找回身手，今晚以7局無失分、7次三振的表現壓制富邦悍將，加上打線適時支援，以4：1拿下勝利，雖然因味全龍...

中職／吉力吉撈轟滿貫砲 很享受打棒球不忘最初的熱情

中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天轟出滿貫全壘打，他在上壘或回本壘得分時，肢體動作都會相當亢奮；他表示，現在打棒球時很享受也...

中職／鞏冠滿貫砲轟垮猿隊 徐若熙正在恢復直接跳起來

味全龍隊今天拿到下半季爭王重要勝利，在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，吉力吉撈．鞏冠8局上滿貫砲重創猿隊士氣，徐若熙說：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。