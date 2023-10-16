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中職／第3張季後賽門票之爭 桃猿、兄弟晉級條件「懶人包」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊想要保住挑戰3連霸的機會，必須先想辦法在例行賽最後6場拿到4勝。本報資料照片
中信兄弟隊想要保住挑戰3連霸的機會，必須先想辦法在例行賽最後6場拿到4勝。本報資料照片

味全龍隊拿下全年第一及下半季冠軍幾乎只差時間早晚，第三張季後賽門票將由樂天桃猿中信兄弟隊爭奪。不考慮和局情況下，猿隊出線的必勝法是對兄弟4連戰拿到3勝，至於兄弟在等待的「奇蹟」，必須先想辦法在最後6場拿到4勝，才有較大活路可走。

目前在全年戰績上，猿隊57勝53敗4和，兄弟55勝54敗5和，猿隊領先兄弟1.5場，猿隊對上兄弟的淘汰指數為5。

若兄弟在17日輸給統一獅隊，猿隊在面對兄弟的4連戰中只要拿下2勝就能淘汰兄弟，最快在19日可以確定拿下第三張季後賽門票。

若17日兄弟擊敗獅隊，猿隊在面對兄弟4連戰拿下3勝同樣可以淘汰兄弟，若是2勝2敗，只要最後2場比賽不要都輸給富邦悍將隊，同樣能取得季後賽門票。

反觀兄弟想要保住爭取3連霸的機會，接下來6場比賽需以至少4勝為前提，這4勝的分布也很關鍵，若是4場清盤猿隊，就不需「人助」，不管其他戰局如何演變，兄弟篤定前進季後賽。

若對獅隊1勝1敗、對猿隊3勝1敗，就要猿隊最後2場對悍將隊輸掉1場，將由兄弟取得季後賽門票；若兄弟的4勝分布是對獅隊2勝、對猿隊2勝2敗，就必須寄望猿隊對悍將隊2場都輸，兄弟才能拿下季後賽門票。

若兄弟最後6場只贏3場，前進季後賽的機會就相當渺茫，唯一存活機會是必須這3勝都是面對猿隊拿到，且猿隊對上悍將2場皆敗，才會由兄弟拿到季後賽門票。

樂天桃猿 統一獅 中信兄弟 味全龍 中職

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