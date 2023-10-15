中職／鞏冠滿貫砲轟垮猿隊 徐若熙正在恢復直接跳起來

味全龍隊今天拿到下半季爭王重要勝利，在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，吉力吉撈．鞏冠8局上滿貫砲重創猿隊士氣，徐若熙說：「那時正在做恢復的治療，當場跳起來。」

徐若熙用67球完成4局任務，面對14人次只被揮出兩支安打，投出4次三振、未有保送，暌違771天再奪勝，生涯第4勝到手。

賽後談到這麼久才拿勝投，他說：「其實感覺還好，上去就是按照自己的節奏投球，專注工作、沒想勝投，知道投球局數不會太長，吃一局算一局。」

龍隊打完前7局4：2領先，8局上吉力吉撈．鞏冠在1出局滿壘時，從猿隊第4任投手朱俊祥的手中轟出中外野滿貫砲，本季第23轟出爐，繼續在全聯盟保持領先。

當時徐若熙正在休息室內，得知吉力吉撈．鞏冠開轟心情大好，等了兩年多的勝投也順利到手。

徐若熙此役最快球速156公里，坦言投這麼重要的比賽，多少還是會緊張，告訴自己「別想太多，一個一個抓」。

龍隊離季後賽門票不遠，就等下半季戰況最後變化，徐若熙表示，從未打過季後賽，當然會有期待。 吉力吉撈．鞏冠8局上轟出滿貫砲，本季23轟在全聯盟領先。圖／味全龍隊提供

商品推薦