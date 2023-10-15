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中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

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中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
徐若熙本季首勝到手，獲得龍隊總教練葉君璋的肯定。圖／味全龍隊提供
徐若熙本季首勝到手，獲得龍隊總教練葉君璋的肯定。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，最快19日（台東球場猿隊、中信兄弟隊交手）非自力封王，總教練葉君璋肯定徐若熙的表現，用「非常好」形容。

龍隊下半季已經打完59場，戰績32勝2和25敗，領先排名第2的樂天桃猿隊兩場勝差，最後一戰將在21日作客台南，和統一獅隊交手，不過最快19日就有機會奪下季冠軍。

徐若熙今天用67球完成4局任務，只被揮出兩支安打、失1分，拿下近兩年首勝、生涯第4勝，等了771天再嘗勝投滋味。

葉君璋賽後心情很好，他說：「徐若熙登板有王牌的樣子，這場比賽很重要，他的表現很棒。」

葉君璋認為，徐若熙雖被安打，但整個投球過程穩定，看起來很輕鬆、球速卻很快，投球節奏很好，代表手的風險很小。

龍隊打完前7局4：2領先，8局上吉力吉撈．鞏冠轟出滿貫砲，本季第23轟仍居全壘打王，猿隊大勢已去，葉君璋說：「其實每個打者都很棒，不管製造機會、助攻，表現都很好，讓球隊有機會贏球。」

徐若熙本季首勝到手，獲得龍隊總教練葉君璋的肯定。圖／味全龍隊提供
徐若熙本季首勝到手，獲得龍隊總教練葉君璋的肯定。圖／味全龍隊提供

徐若熙 葉君璋 樂天桃猿

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