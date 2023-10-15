斯巴達障礙跑平溪落幕 日「登高王」加藤浩超級賽封王

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑新北平溪龍華書院站第二天賽程，在贊助商永豐銀行的力挺下，今天競爭最激烈的超級賽Super 10K，再度被日本選手包辦總排第1，前一天剛比完101登高賽的日本「登高王」加藤浩和前一天野獸賽21k冠軍的陣在穗香都以絕對實力封王稱后，台將則以「最強警花」謝伯韶總排第三最佳。

渡過前一天恐怖的野獸賽（BEAST，21K 32關卡）考驗後，今斯巴達障礙跑新北平溪龍華書院站第二天賽程進入到短距離的超級賽(（UPER，10K 27關卡）和衝刺賽（SPRINT，5K 22關），人數爆增近5千人，從早進行到傍晚才結束熱鬧的賽程。

在疫情解放後，台灣斯巴達障礙跑也增加了許多國際專業跑者參賽，今超級賽更是集結來自日本、義大利、美國、法國、中國大陸、泰國、香港、印尼、菲律賓等地的選手激戰，但超級賽困難度明顯比前一天野獸賽下調許多，有選手完賽後打趣的說：「如果昨天是地獄，今天應該是天堂吧！」

前一天才以誇張成績拿下野獸賽男子精英組冠軍的義大利混血選手Davide Liu再度參賽，但卻以2分鐘差距被日本30歲「登高王」加藤浩打敗，首度來台參賽的加藤浩，前一天才剛去參加完101登高賽後，今就再來到平溪參賽。

加藤浩雖然只是一位公務員，過去也以登高賽為主，但去年剛投入斯巴達障礙賽後便異軍突起奪下去年日本斯巴達錦標賽冠軍，今首來台參賽果然也以57分22秒成績封王，他說：「平溪站難度很高，有很多上下起伏的路，很難跑起來，但真的很好玩。」今年4月高雄站冠軍的日本「警察」關吉大亮也以1小時05分34秒屈居第三。

從今年4月高雄站以來已經連續包辦三場冠軍的25歲日本身高僅151公分的陣在穗香，今再度展現恐怖的統治力再以1小時17分38秒再度封后，包辦了今年台灣高雄站、新北站兩站4場的所有精英女子組的冠軍，陣在穗香在自己的網頁上透露以「亞洲第一」為目標，她說：「今天超級賽的路徑比前一天簡單很多，但很開心可以繼續保有冠軍。」

前一天經歷了野獸賽的殘酷後，「最強警花」謝伯韶今以1小時23分22秒獲得女子總排第三、台灣第一的成績，謝伯韶說：「今天確實輕鬆多了，但昨天是以適應場地為主，關卡也都挑戰過了一次，今再比時就順很多，主要是昨天21K有將近15K都在越野跑，有些路段甚至要拉繩子爬著走，很考驗越野跑的能力，而今天很多路徑都在水泥地上，但總體而言，難度還是算難的。」 日本30歲「登高王」加藤浩奪冠。圖／大會提供 斯巴達障礙跑新北市站超級賽有許多帥哥美女參賽。圖／大會提供

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