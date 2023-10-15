中職／艾士特7局7K無失分壓悍將 年度勝率逼近猿隊

中信兄弟隊艾士特找回身手，今晚以7局無失分、7次三振的表現壓制富邦悍將，加上打線適時支援，以4：1拿下勝利，雖然因味全龍隊贏球，兄弟下半季淘汰指數仍下降到1，但年度勝率拉近與樂天桃猿隊的勝差。

兄弟下半季要封王幾乎剩下數學上的可能性，爭取季後賽門票要拚年度戰績，由於統一獅隊已有上半季冠軍，第1的味全龍隊也有望下半季封王，兄弟目標是超越猿隊，加上今天龍隊擊敗猿隊，兩隊全年勝差只剩1.5場。

艾士特今天首局投出三上三下，2局上被敲安又投出觸身球，但用拿手K功解危，3局上被李宗賢敲安，隨後被盜上二壘，在2出局、二壘有人時，艾士特刻意將球丟到地上，製造投手犯規將跑者送上三壘，再以滾地球抓到出局數安全下莊。

艾士特最終以96球投完7局，僅被敲3支安打，另有7次三振、1次觸身球，沒有失分，拿下本季第6勝，也中止個人3連敗。

過去3場先發艾士特都未能投滿6局，合計丟掉10分，他表示：「前幾場問題是好球率不高，今天盡量攻擊好球帶，讓隊友幫忙，今天有很多漂亮的守備。」

不僅守備，兄弟打線也有幫助，3局下就先用3支安打攻下2分，6局下一、三壘有人時王威晨的適時安打攻下1分，7局下則是靠對手失誤得分，雖然悍將李宗賢在8局上敲出陽春砲，但無礙大局。 中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供 中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供

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