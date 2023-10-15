快訊

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

射飛彈攻擊以色列 黎巴嫩真主黨襲擊以國北部村莊

中職／艾士特7局7K無失分壓悍將 年度勝率逼近猿隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊艾士特找回身手，今晚以7局無失分、7次三振的表現壓制富邦悍將，加上打線適時支援，以4：1拿下勝利，雖然因味全龍隊贏球，兄弟下半季淘汰指數仍下降到1，但年度勝率拉近與樂天桃猿隊的勝差。

兄弟下半季要封王幾乎剩下數學上的可能性，爭取季後賽門票要拚年度戰績，由於統一獅隊已有上半季冠軍，第1的味全龍隊也有望下半季封王，兄弟目標是超越猿隊，加上今天龍隊擊敗猿隊，兩隊全年勝差只剩1.5場。

艾士特今天首局投出三上三下，2局上被敲安又投出觸身球，但用拿手K功解危，3局上被李宗賢敲安，隨後被盜上二壘，在2出局、二壘有人時，艾士特刻意將球丟到地上，製造投手犯規將跑者送上三壘，再以滾地球抓到出局數安全下莊。

艾士特最終以96球投完7局，僅被敲3支安打，另有7次三振、1次觸身球，沒有失分，拿下本季第6勝，也中止個人3連敗。

過去3場先發艾士特都未能投滿6局，合計丟掉10分，他表示：「前幾場問題是好球率不高，今天盡量攻擊好球帶，讓隊友幫忙，今天有很多漂亮的守備。」

不僅守備，兄弟打線也有幫助，3局下就先用3支安打攻下2分，6局下一、三壘有人時王威晨的適時安打攻下1分，7局下則是靠對手失誤得分，雖然悍將李宗賢在8局上敲出陽春砲，但無礙大局。

中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊艾士特先發7局無失分，另有7次三振。圖／中信兄弟隊提供

味全龍 李宗賢

延伸閱讀

中職／仿效大聯盟防偷暗號？兄弟洋投故意掉球犯規成功解危

中職／完成三殺很夢幻 王正棠透露和李宗賢對到眼有默契

中職／參與罕見三殺守備 悍將李宗賢：整年都會想到

中職／李宗賢發動罕見美技 陳俊秀三殺打史上第4人

相關新聞

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

味全龍隊今天在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿隊，穩住下半季龍頭，最快19日（台東球場猿隊、中信兄弟隊交手）非自力封王，總教...

中職／徐若熙等771天再奪勝 鞏冠滿貫砲、23轟仍居榜首

味全龍隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行保留比賽，徐若熙投4局失1分，本季首勝到手，幫助龍隊8：5獲勝，最近3連勝、近...

中職／艾士特7局7K無失分壓悍將 年度勝率逼近猿隊

中信兄弟隊艾士特找回身手，今晚以7局無失分、7次三振的表現壓制富邦悍將，加上打線適時支援，以4：1拿下勝利，雖然因味全龍...

中職／仿效大聯盟防偷暗號？兄弟洋投故意掉球犯規成功解危

中信兄弟先發投手艾士特今天做出罕見舉動，故意投手犯規送二壘跑者上三壘，專心對決打者的結果守住危機，可能的解釋是為了避免對...

中職／葉君璋推徐若熙搶勝 例行賽倒數第2戰力保龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全龍隊，這場比賽是7日因雨保留比賽，從3局下打起，龍隊暫以2：1領先，將推出徐若熙登板投球...

中職／兄弟下半季封王要靠奇蹟 對猿4戰是季後賽關鍵

中信兄弟隊今天回到洲際主場，推出強投艾士特對上富邦悍將隊肯特，要拚下半季冠軍需要奇蹟出現，季後賽門票還有年度勝率可搶，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。