中職／徐若熙等771天再奪勝 鞏冠滿貫砲、23轟仍居榜首

味全龍隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行保留比賽，徐若熙投4局失1分，本季首勝到手，幫助龍隊8：5獲勝，最近3連勝、近6戰5勝，穩住下半季排名第1。

徐若熙用67球完成4局任務，投球數、局數都是本季出賽5場最多，被揮出兩支安打，投出4次三振，拿下近兩年首場勝投、生涯第4勝。

徐若熙前年新人球季出賽20場（19場先發），投出3勝7敗、防禦率3.31，最後一勝是9月4日對統一獅隊投5局未失分，去年整季因傷休兵，等了771天終於再嘗勝投滋味。

曾仁和7日登板時，2局上被劉基鴻、蔣少宏安打，再保送張政禹形成滿壘，接著被冉承霖內野安打、對林孝程投出觸身球，讓龍隊攻下兩分。

猿隊2局下靠廖健富安打、朱育賢保送、郭永維內野安打攻占滿壘， 接著余德龍高飛犧牲打扳回一城。

今天比賽從3局下打起，龍隊推出徐若熙，接替7日先發投手伍鐸，兩隊打完前5局仍是2：1。

猿隊6局下展開攻勢，梁家榮揮出三壘打，再靠陳俊秀高飛犧牲打追平比數。

曾仁和7局上被吉力吉撈．鞏冠揮出安打、保送郭天信，在一、二壘有人時退場；陳禹勳接替投球，在1出局後暴投，再被李凱威高飛犧牲打攻下1分，接著又暴投送掉第2分，龍隊4：2領先。

8局上，龍隊攻勢再起，張政禹、冉承霖安打，拿莫．伊漾保送形成滿壘，吉力吉撈．鞏冠從朱俊祥的手中轟出中外野滿貫砲，本季第23轟出爐，繼續在全聯盟保持領先。

這是吉力吉撈．鞏冠生涯第3支、本季首支滿貫砲，龍隊拉大到6分領先，猿隊8局下追回兩分、9局下林承飛開轟，終場3分之差落敗，下半季仍居第2、落後龍隊兩場勝差。

龍隊全場13支安打，22歲新人冉承霖5打數4安打，寫下個人生涯最佳紀錄。

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