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中職／對獅隊兩勝花9小時 葉君璋認為煎熬後大有收穫

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
龍隊總教練葉君璋（左）認為，近兩戰驚險擊敗獅隊，整個過程讓球員學到很多。記者藍宗標／攝影
龍隊總教練葉君璋（左）認為，近兩戰驚險擊敗獅隊，整個過程讓球員學到很多。記者藍宗標／攝影

味全龍隊最近密集出賽，下半季排名暫居榜首，前天、昨天在斗六球場都以7：6擊敗統一獅隊，合計19局打了9小時4分，贏得相當驚險，總教練葉君璋說：「球員很享受整個過程，明年會有很大幫助。」

龍隊從8日起，近8天從天母、斗六到桃園球場打了7場比賽，今天對樂天桃猿隊之戰將挑戰3連勝，全力保住下半季領先地位。

前兩戰和獅隊殺得難分難解，最後都靠再見一擊致勝，葉君璋笑說：「整個過程很煎熬，希望直接打第9局。」

葉君璋認為，這兩場比賽超前、落後又追回，最後還能贏球很不容易，「場上有任何狀況，比數都會改變，球員用正面想法比賽，對以後生涯很有幫助。」

龍隊近6戰4勝1和1敗，下半季領先猿隊1場、中信兄弟隊3場勝差，悍將、獅隊已遭淘汰，悍將也是本季首支無緣季後賽的球隊。

葉君璋 樂天桃猿 統一獅

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