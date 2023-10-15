聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／廣島2連勝晉級決勝輪對阪神 監督：打出高校野球
日本職棒季後賽高潮系列賽，中央聯盟的廣島隊今天以4：2擊敗橫濱隊，二連勝之姿挺進高潮系列賽決勝輪，接下來將在甲子園棒球場對上龍頭阪神隊，廣島監督新井貴浩說：「我們要打出高校球兒般的棒球。」
廣島昨天先以3：2險勝，今天再靠8局下田中廣輔代打超前安、秋山翔吾高飛犧牲打，取得2分領先，先發投手森下暢仁5.1局無失分，無關勝敗，島内颯太郎後援1局無失分獲得勝投。
廣島在馬自達球場賽後接受球迷們的歡慶，新井貴浩向球迷打招呼前，突然要島内颯太郎代表球員致詞，被點名的島内一臉迷惑引起現場笑聲，他說：「謝謝大家今天的加油，到了甲子園也會努力贏球，將勝利帶回馬自達球場，請大家繼續為我們加油。」
這是廣島自2018年後，相隔5年再闖高潮系列賽決勝輪，也中斷近年「下剋上」局面，自2015年後再次由央聯第二名的隊伍晉級，接下來將在6戰4勝制的決勝輪對上阪神，阪神先握有1勝。
新井貴浩表示，接下來球隊將到甲子園作戰，就像球隊今年口號「我武者羅（認真拚命、勇往直前之意）」，到時候要打出全員野球，像熱血高中生般全力以赴。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言