日職／廣島2連勝晉級決勝輪對阪神 監督：打出高校野球

日本職棒季後賽高潮系列賽，中央聯盟的廣島隊今天以4：2擊敗橫濱隊，二連勝之姿挺進高潮系列賽決勝輪，接下來將在甲子園棒球場對上龍頭阪神隊，廣島監督新井貴浩說：「我們要打出高校球兒般的棒球。」

廣島昨天先以3：2險勝，今天再靠8局下田中廣輔代打超前安、秋山翔吾高飛犧牲打，取得2分領先，先發投手森下暢仁5.1局無失分，無關勝敗，島内颯太郎後援1局無失分獲得勝投。

廣島在馬自達球場賽後接受球迷們的歡慶，新井貴浩向球迷打招呼前，突然要島内颯太郎代表球員致詞，被點名的島内一臉迷惑引起現場笑聲，他說：「謝謝大家今天的加油，到了甲子園也會努力贏球，將勝利帶回馬自達球場，請大家繼續為我們加油。」

這是廣島自2018年後，相隔5年再闖高潮系列賽決勝輪，也中斷近年「下剋上」局面，自2015年後再次由央聯第二名的隊伍晉級，接下來將在6戰4勝制的決勝輪對上阪神，阪神先握有1勝。

新井貴浩表示，接下來球隊將到甲子園作戰，就像球隊今年口號「我武者羅（認真拚命、勇往直前之意）」，到時候要打出全員野球，像熱血高中生般全力以赴。

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