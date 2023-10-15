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中職／PS女孩全新單曲「WE CAN」發表 掀起黃潮應援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成軍第十年，推出全新單曲「WE CAN」。圖／宏將多利安提供
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成軍第十年，推出全新單曲「WE CAN」。圖／宏將多利安提供

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成軍第十年，推出全新單曲「WE CAN」，將2023年中信兄弟年度口號「黃潮」寫進歌詞裡，今天將於台中洲際棒球場正式發表，讓大家一起熱力應援。

Passion Sisters從最初的 8 位成員，擴編至目前17位，成員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、Peggy、波波、晴兒、白白、小安、畇二、 妮可、林可、盈瑩、Julie、君白、曼容，軍容壯盛。

而自2015年推出「蹦蹦跳」成為中職第一支推出單曲的啦啦隊團體，Passion Sisters不斷挑戰自我，2016年以及2017年分別推出「美麗的執著」、「閃亮之星」，2018年推出「Kiss Me、和2019「Look at Me」，以及2020「Passsion Sisters」同名單曲和2022充滿中國風的「一球入魂」，每首單曲都有不同風格和特色。

今年Passion Sisters再次邀請金牌製作人陳冠甫老師擔任製作，陳冠甫曾擔任喜歡唱片的音樂總監，同時也是浙江衛視「蜜蜂少女隊」節目音樂製作人和 AKB48 Team TP 營運總監和唱片製作人。

今年的單曲「WE CAN」，將 2023 中信兄弟年度口號 「黃潮」寫進歌詞裡，為球隊歡呼應援，將訂於10月15日台中洲際棒球場公開發表，邀請所有的球迷一同進場打氣加油。

Passion Sisters在8月曾受日本富士電視台之邀，於東京台場舉辦夏季的超大型活動「御台場冒險王 2023 SUMMER SPLASH!」演出，為PS的十年成軍寫下難忘的紀錄。

中信兄弟 棒球 啦啦隊

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