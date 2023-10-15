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日職／火腿新主場最佳時刻 王柏融「復活劇」留名

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。圖／取自王柏融粉絲團
王柏融。圖／取自王柏融粉絲團

日職火腿隊舉辦的「ES CON FIELD」新主場最佳時刻票選活動日前結束，選出前15名最佳時刻，「大王」王柏融的名字也出現在榜單中，轉支配下首打席敲出三壘安打的場景，被選為第7名。

台灣好手王柏融今年與火腿簽下育成合約，在二軍持續磨練，直到7月底終於獲得支配下合約，並在8月15日升上一軍，16日的本季一軍初登場，就在首打席敲出日職生涯首支三壘打，還有2分打點，幫助火腿以6：0擊敗羅德隊，賽後更站上英雄訪問台。

這個關鍵的時刻，被火腿球迷票選為今年主場最佳時刻第7名，火腿官網也指出：「這是『台灣大王』覺醒的瞬間，在支配下歸來後的首戰，敲出左中外野適時2分打點三壘打，今年從育成合約開始，到敲出相隔655天的安打，演出復活劇。」

王柏融今年最終在一軍留下出賽20場、1轟、5分打點、2成38打擊率的成績，也已經在日前返回台灣，下一步是續留日職還是重返中職，都是台灣球迷關注焦點。

而火腿新主場最佳時刻票選第一名，是23歲新星萬波中正在9月17日對戰軟銀隊時，上演首局首打席全壘打、9局下再見2分砲，幫助火腿以3：1贏球，萬波中正成為洋聯首位單場敲出首打席、再見轟的球員，日職史上則是第2次。

王柏融支配下首打席敲三壘打影片：

火腿 王柏融

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