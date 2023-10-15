中職／打完亞運無法回到一軍 林子偉歸隊沒有時間表
樂天桃猿隊內野手林子偉打完杭州亞運後歸隊，還未回到一軍，總教練曾豪駒表示，林子偉因為手傷休息，今天開始練打，何時歸隊沒有時間表。
林子偉在亞運時左手腕不適，返台檢查發現韌帶、肌腱、骨頭都發炎，要看身體狀況才能決定復出時間；他表示，亞運預賽對南韓隊之戰後，手腕傷勢加劇，想拚金牌的信念十分強大，忍痛也要繼續出賽。
猿隊下半季排名第2，落後味全龍隊1場勝差，兩隊今天在桃園球場交手，猿隊只要贏球，將可躍居榜首，林子偉賽前賣力練習打擊，他說：「有和守備教練鄭兆行討論，先好好養傷，等身體恢復再出賽，自己不想休太久，但不要因傷影響球隊。」
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