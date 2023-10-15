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中職／帶左手腕傷征戰亞運 林子偉不甘心：很想拿金牌

中央社／ 桃園15日電
林子偉。記者侯永全／攝影
林子偉。記者侯永全／攝影

中職樂天桃猿林子偉日前帶傷拚亞運，錯失金牌他回想起來仍不甘心，「真的很有機會。」林子偉在預賽時左手腕就有傷勢，他表示，現在不想休息太久，但不希望因傷拖累球隊。

杭州亞運棒球項目台灣隊奪下銀牌，不過陣中的林子偉回歸母隊後，因為傷勢目前還沒辦法比賽，主要是左手腕腫脹，骨頭、肌腱都有發炎狀況。林子偉今天受訪時表示，左手腕傷勢是在2日預賽對戰完韓國之後更不舒服，因此隔天對香港的比賽沒有上場，之後的比賽就帶傷上場拚戰。

談起亞運的事情，林子偉坦言仍是不甘心，「那時候很想要贏球，真的很有機會拿金牌，大家都用盡全力了，多多少少會不甘心。」林子偉坦言，比起預賽對上韓國，最後一場金牌戰對韓國確實壓力比較大，「那時候就想說一定要贏他們，有很強烈的心，反而比賽氣氛就有點凝重。」

林子偉返台後本來要繼續比賽，不過醫生建議先休息，除了打擊時會不舒服，前陣子連守備時戴手套都會痛，「突然這樣受傷其實很生氣，滿不甘心的。」林子偉指出，自己不想要休息太久，但也不希望因為傷勢影響到整個球隊，「這樣上場打不出來又怪傷勢，要比的話就要全力下去比，不要影響球隊。」

桃猿隊總教練曾豪駒則表示，林子偉今天已開始練打，何時上場比賽要先看其恢復狀況，後面比賽再去斟酌，並沒有設定時間表。

林子偉 杭州亞運棒球 樂天桃猿

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