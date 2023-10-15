中職／葉君璋推徐若熙搶勝 例行賽倒數第2戰力保龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全龍隊，這場比賽是7日因雨保留比賽，從3局下打起，龍隊暫以2：1領先，將推出徐若熙登板投球，總教練葉君璋說：「他的投球局數應會比上次多。」

徐若熙本季出賽4場，合計11.1局，未有任何勝敗，最近一次出賽是9日對中信兄弟隊投3.1局無失分。

龍隊下半季只剩兩場比賽，目前戰績31勝2和25敗排名第1，葉君璋表示，如果有機會打季後賽，還是會讓徐若熙投球，就看他的身體狀況。

另4隊下半季都還有7場比賽，龍隊21日對統一獅隊之戰結束後，將是首支完成本季賽事的球隊。

葉君璋表示，比賽就是這樣，好好打就對了，球隊會正常練球，以準備季後賽為目標，用這種想法去調整。

龍隊去年在季後賽首輪不敵兄弟，未能打進總冠軍賽，今年重返季後賽機會很大，葉君璋說：「沒特別想很多、沒太多想法，就看球員能走多遠。」

商品推薦