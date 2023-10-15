中職／龍隊連兩場苦戰勝出展現韌性 葉君璋：有助強化心態

中職今天在桃園棒球場將由味全龍隊與樂天桃猿進行保留比賽，下半季前2名進行正面對決，對下半季爭冠相當關鍵，桃猿隊將繼續讓曾仁和登板，龍隊則是預計將投手換成徐若熙。

龍隊與桃猿隊原本在7日的賽事，打到3局下無人出局、一壘有人時，因為雨勢過大保留比賽到今天再戰，龍隊暫以2比1領先。桃猿隊總教練曾豪駒今天賽前表示，將由原本的先發投手曾仁和繼續投，打線也預計不會變動，當時沒有先發的林立則是在後面準備代打。

龍隊原本這場比賽先發投手是伍鐸，不過總教練葉君璋受訪時表示，今天將換成徐若熙接著投，徐若熙上一場先發是在9日，投3.1局無失分，飆速156公里；至於伍鐸則是21日會登板。葉君璋指出，徐若熙今天登板的投球量應該會比上一場多，不過還要視他的身體狀況而定。

龍隊剛在13日經過5小時大戰，最後在延長賽以7比6擊退統一獅隊，昨天對獅隊也戰了4小時，最後同樣以7比6勝出。雖然2天加起來打了超過9個小時，不過葉君璋指出，看起來球員很享受、很投入。

葉君璋也認為，經歷過這樣的比賽，對球員會有很大幫助，「對自己在場上任何狀況、比數改變，明年應該都會更知道怎麼用正面心態去面對比賽。」

加上今天比賽，龍隊例行賽僅剩下2場，目前暫居下半季第1名，不過最後還要看其他隊伍的比賽發展，對此葉君璋說：「球員走到這裡，就看他們可以走多遠，沒有太多想法。」

龍隊下一場比賽是21日，葉君璋說，在這之前會正常練習，以準備打季後賽為目標去調整。

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