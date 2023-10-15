中職／兄弟下半季封王要靠奇蹟 對猿4戰季後賽關鍵

中信兄弟隊今天回到洲際主場，推出強投艾士特對上富邦悍將隊肯特，要拚下半季冠軍需要奇蹟出現，季後賽門票還有年度勝率可搶，18日起與樂天桃猿的4場對戰將左右結局。

味全龍隊昨晚贏球後持續位居下半季第一，兄弟下半季冠軍淘汰指數只剩2，代表剩餘的7場比賽至少要贏6場，還要祈禱龍隊不能再贏，要爭下半季冠軍幾乎要靠奇蹟發生。

年度戰績上，兄弟目前54勝54敗5和的5成勝率排名第4，第3名統一獅隊已取得上半季冠軍，第1名龍隊也有機會下半季封王，而兄弟離第2名的樂天桃猿隊僅2.5場勝差，只要超車仍有機會取得第3張季後賽門票。

對兄弟來說，龍隊下半季封王代表戰況單純化，只要與猿隊爭取年度勝率，若是猿隊取得下半季冠軍，要追上與龍隊目前的4.5場勝差難度更高。

兄弟18、19日將在台東對上樂天桃猿隊，21、22日分別在洲際、桃園球場繼續交手，關係到4場勝差，兄弟若能全勝形同吞下大補丸。

中信兄弟今年要挑戰三連霸須先闖入季後賽，自2014年起，兄弟9年有8次打進台灣大賽，唯一中斷是2018年。

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